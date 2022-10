Vašemu týmu už skvěle vyšel úvod utkání, do 16. minuty jste vedli 4:0…

Vyšel nám velice dobře, vletěli jsme na ně naplno. Po pár akcích, ze kterých jsme skórovali, jsme zjistili, že zápas můžeme rozhodnout ještě v prvním poločase. To se nám také podařilo.

Po poločase jste vedli 6:0. Přemýšleli jste, na jakém čísle se váš střelecký účet zastaví? Pomýšleli jste na desítku?

Za stavu 6:0 jsme asi všichni tušili, že už je rozhodnuto. V kabině jsme si pouze řekli, ať se vyvarujeme karet a zákroků, u kterých by mohlo dojít ke zranění. Nálada byla fantastická, pro fanoušky jsme chtěli nastřílet co nejvíce branek. Jen já sám jsem ještě mohl vsítit dvě tři branky navíc, na desítku jsme tak určitě pomýšleli. Nebylo to ale tolik podstatné. Hlavní byla výhra.

Ve druhém poločase jste vstřelili „jen“ tři branky. Proč vám to tam už tolik nepadalo?

Trochu jsme zvolnili, přeci jen jsme už měli nahráno, dopředu jsme se tak už tolik nehrnuli. Naopak se více hrálo vzadu a ve středu hřiště.

Osobně jste vstřelil hattrick, dostal se k dalším šancím. Co bylo klíčem k úspěchu?

Hattrick pro mě až tolik neznamená, mnohem důležitější je, že jsem mohl pomoci týmu a že se vyhrálo. Více mě možná těší šest asistencí k hattricku, tedy pokud se počítá i to, že jsem u jednoho gólu vystřelil a Kuba Kunc po zákroku brankáře dorazil míč do sítě. Kdybych všechno chtěl zakončovat sám, tak by kluci asi byli naštvaní. Každopádně doufám, že jsme fanouškům za krásného počasí udělali dostatečnou radost.

Podle zápisu jste hattrick dal za pět minut…

Abych řekl pravdu, tak čistý hattrick jsem nedal, pan rozhodčí to měl špatně poznačeno. První branku vstřelil Marťas (Martin Kroesbergen – pozn. red.), druhou jsem dal já, pak už se to různě střídalo, přesně si ani nepamatuji, jak to padlo. Vím, že v prvním poločase jsme dal dvě branky a ve druhém jednu.

Hattrick vstřelil také váš spoluhráč Martin Kroesbergen. Popichovali jste se po utkání?

S Marťasem jsme si padli do oka hned od prvního tréninku, co přišel do Pozlovic. Věděl jsem, že má dobrý pohyb, navíc to umí rozdat, takže hrát s ním je nádhera. Po zápase jsme samozřejmě u pivečka a kalíšku probrali, jak se nám dobře hrálo, že mně pořád šlape na paty v brankách. Dost gólů má i Kuba Kunc. (Josef Kuchař 10 branek, Martin Kroesbergen 6, Jakub Kunc 5 – pozn. red.) Jsem rád, že to celé nevisí jenom na mně.

Co zápisné, jaké po zápase bylo?

Žádný seznam jako v dalších klubech nemáme. Brzy ale budu mít narozeniny, do kabiny tak určitě donesu nějakou slivovičku a něco na zub.

Pro vás to byl druhý hattrick sezony. Jaký je váš dosud nejlepší brankový přínos v jednom utkání?

Shodou okolností to bylo proti Rutimovu, někdy pět šest let zpátky, než jsme šli do okresu, na jejich hřišti jsem vstřelil pět branek. Tehdy jsme také vysoko vyhráli. Přesný výsledek si ale už nepamatuji.

Fanoušci si vás z minulosti můžou pamatovat jako brankáře. Proč jste se rozhodl jít do pole?

Brankář jsem byl odjakživa v Luhačovicích, chytal jsem dlouhá léta. Po přestupu do Pozlovic to byl spíše takový pokus, jak to půjde nebo zda mě to vůbec bude bavit. A ono bavilo, zůstal jsem tak už na hrotu. Když se vám navíc podaří nastřílet 26 branek v mistrovské sezoně, tak vás to baví ještě více. Pokud je však nejvyšší nouze, tak se brankovišti nebráním, klukům vždy říkám, že se to nezapomíná. Hlavně jsem rád, že můžu pomoci týmu, ať je to jakkoliv.