„Dle zjištění závažnosti provinění poté velmi pravděpodobně dáme návrh na potrestání také disciplinární komisí, kde provinivší klub zřejmě trest nemine. Jaký? O tom rozhodne disciplinární komise,“ dodal jedním dechem Krajčovič.

Jak k nepovolenému startu došlo, by měly komisi pomoci rozklíčit vyjádření zainteresovaných stran. „Již jsme požádali o písemné vyjádření hlavního rozhodčího Daniela Manu a domácí klub. Po seznámení s jejich vyjádřeními vyneseme verdikt,“ popsal předseda průběh, jakým bude STK řešit provinění Lačnova ve víkendovém duelu s Jaroslavicemi.

Ve hře přitom vůbec není automaticky kontumace utkání, ve kterém i v oslabení Lačnov uhájil vítězství nad Jaroslavicemi (4:3). „Opravdu bude záležet na okolnostech. Nechci předjímat a ovlivňovat kolegy v komisi,“ odmítl být konkrétnější Krajčovič.

„Pokud se nejednalo o záměrné porušení pravidel ve smyslu podvodu, tedy šlo by o administrativní chybu, výsledek dosažený na hřišti by platil. Sportovně totiž byl chybující klub potrestán již vyloučením hráče v poločase. Sudí o přestávce postupoval naprosto správně,“ potvrdil šéf STK.

Podle Deníkem zjištěných informací opravdu zde došlo spíše k administrativnímu provinění domácích, neboť za původně v zápise uvedeného Tomáše Brhela nastoupil další lačnovský, v systému řádně zaevidovaný fotbalista Jakub Rumánek.

„Vše se jeví spíše jako administrativní provinění. Podobný prohřešek jsme v našem okrese řešili nedávno - před třemi roky. A podvod? To bylo ještě dříve - nedávno, na podzim nastoupil „černoch“ v duelu nejnižší třídy Hřivínova Újezdce s Mysločovicemi,“ doplnil Dušan Krajčovič.

„Vydedukovali jsme to tak, že jak trenér hlásil sestavu, tak vedoucí dvakrát klikl Brhel. (v týmu Lačnova figurují bratři Miroslav a Tomáš Brhelovi). Sám měl pocit, že ho tam napsal, tak nám to i řekl. Absolutně netuší, jak se to mohlo stát,“ dušoval se kapitán Lačnova Miklovič.

„Do druhého poločasu nás to poznamenalo psychicky, naštěstí jsme to ukopali. Po zápase to už nikdo neřešil. Skončilo to dobře,“ doplnila opora domácího mančaftu.

Hostující Jaroslavice se na výsledek STK neupínají. Trenéra týmu Miroslava Březinu především štval předvedený výkon v úvodních 45 minutách. „Netuším, jak se to bude řešit, jen vím, že hráč nebyl uvedený v zápise, že hrál neoprávněně. První poločas byl od nás každopádně totálně ofláknutý. Prohráli jsme si to sami,“ odvětil Březina.

Jak vše dopadne se dozvíme ve čtvrtek odpoledne.