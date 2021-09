„Během úvodních dvaceti minut jsme vedli už 5:1. V té chvíli nám bylo téměř jasně, že zápas už neprohrajeme. Prezentovali jsme se skvělou týmovou souhrou. Za utkání jsem hodně rád, jelikož se ukázalo, že i my na Kudlově ve IV. A. třídě dokážeme hrát fotbal,“ cenil si vysoké výhry.

Lví podíl na třech bodech domácího mužstva měl právě Jadyn Červinka. Už po třech minutách zápasu otevřel skóre, o devět minut později měl na kontě hattrick. Další branky zápasu přidal ve 25. a 67. minutě. „Nejhezčí trefa byla čtvrtá. Protihráče jsem si odhodil tělem a brankáře přehodil lobovanou střelou,“ přiblížil gól na 6:1.

Nebyl to však jediný hrdina nedělního fotbalového odpoledne. Pět branek se rovněž podařilo vstřelit o rok mladšímu parťákovi Filipu Navrátilovi, který své trefy rozprostřel mezi 20. a 88. minutu zápasu. „Když jsem vstřelil hattrick, tak jsem si říkal, že je na čase, aby to vyšlo také Fildovi. Přihrával jsem mu co nejvíce. Vyšlo to oběma, pak jsme už dávali branky jen pro radost,“ usmívá se starší z parťáků.

Během zápasu přitom mezi oběma mladíky probíhala menší hecovačka. „S Fildou jsme už od malička nejlepší kamarádi, beru ho jako vlastního bráchu. Věřím, že to není poslední zápas, ve kterém jsme se takhle oba předvedli.“

Jadyn Červinka do dospělého fotbalu nakoukl právě až na Kudlově, kam se přemístil během letošního léta. Před zápasem s Mysločovicemi „B“ na svém kontě měl dvě trefy. Jak nyní přiznává, přechod z mládežnických kategorií do této úrovně pro něj nebyl tak obtížný. „Nechci, aby to vypadalo, že se nad někoho povyšuji nebo podobně, ale zvyknout si na dospělý fotbal bylo celkem jednoduché,“ říká na rovinu.

A to i přes skutečnost, že ve IV. Třídě kolikrát nastupuje proti o třicet let starším soupeřům. „Když vidím někoho hrát proti mně, kdo je o tolik starší, tak se ho snažím brát, že je stejný ročník jako jsem já,“ neostýchá se zkušenějších protihráčů.

Před příchodem na Kudlov zažil Červinka působení v mládežnických kategoriích Fastavu Zlín. Dodnes si to převážně pochvaluje. „Vzpomínám na to dobře. Nejvíce asi na to, jak jsem v kategorii do 13 let v Itálii vstřelil branku Juventusu,“ vybavuje si zápasy proti vrstevníkům ze „Staré dámy“, které nakonec ševci prohráli 0:4 a 2:4.

Kudlov se pro Jadyna Červinku teprve nedávno stal novým útočištěm. O dalších plánech nepřemýšlí. „Fotbal hraji pro radost, cíle nastavené nemám,“ uzavírá 16letý mladík, který je v současné době se sedmi trefami druhým nejlepším střelcem Kudlova letošního ročníku. Hned po kamarádovi Filipu Navrátilovi, na nějž ztrácí jednu trefu.

Oba své konto budou moci rozšířit už v neděli od 15.00 hodin na hřišti Komárova. Stejně jako Kudlov po sedmi zápasech IV. třídy skupiny A disponuje sedmi body.

IV. třída sk. A, 8. kolo -

FK Sokol Kudlov – TJ Sokol Mysločovice "B" 12:2 (9:1)

Branky: 3., 6., 12., 25. a 67. Jadyn Červinka, 20., 28., 45., 56. a 88. Filip Navrátil, 16. a 38. Radek Stuchlík – 8. a 48. Dominik Kolář. Rozhodčí: Petr Dvořák. Diváci: 40.