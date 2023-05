Hlavní rozhodčí Daniel Vyroubal ukončil utkání v 17. minutě za stavu 6:0. Do dneška se tak čekalo na dvě zásadní věci – jaký nakonec bude výsledek a jaká pokuta čeká mužstvo Poteč/Francova Lhota.

Obě věci byly rozhodnuty odpoledne. V podstatě podle očekávání.

„Výsledek 6:0 zůstává v platnosti. Kdybychom utkání kontumovali na 3:0, tak bychom Hvozdnou poškodili,“ vysvětlil pro Deník předseda STK, Sportovně-technické komise, Dušan Krajčovič. „Jak o sestupu, tak postupu totiž může rozhodovat skóre i každá branka,“ uvědomuje si Krajčovič, který tím tak i naráží na současné postavení Hvozdné. Mužstvo Vlastimila Bořuty staršího se po 14 kolech okresního přeboru nachází na dělené první pozici, stejně jako o skóre lepší Štípa dosud získalo 33 bodů.

Zástupci potrestaného týmu Poteč/Francova Lhota se na čtvrteční zasedání nedostavili. „Dlouho se nestalo, aby někdo přijel, hráči jsou si svých přestupků vědomi, stejně jako samotné kluby. Navíc se to může vyřešit i bez jejich přítomnosti,“ vysvětlil Dušan Krajčovič.

Sportovně-technická komise zároveň navrhla nejvyšší možné potrestání hostujícího mančaftu, které se mohlo vyšplhat na 4 000 korun. Tak se ale nakonec nestalo, momentálně poslední tým okresního přeboru dostane pokutu „jen“ 3 000 korun. „Navrhli jsme maximální výši, disciplinárka to změnila. My to musíme respektovat,“ zdůrazňuje Krajčovič.

Jak snížení trestu vysvětluje předseda Disciplinární komise Bronislav Cibulka? „Snížili jsme jim to o tisícovku. Taky se mohlo stát, že by to zabalili a nepřijeli vůbec,“ ozřejmil Cibulka.

„Vždy jdeme do důsledků, zjišťujeme stav věci. S Potečí v minulosti nikdy nebyl žádný problém,, něco takového se může stát. Nechtěli jsme to hnát do extrémů,“ dodává předseda Disciplinární komise Bronislav Cibulka.

Sobotní odpolední duel mezi Hvozdnou a týmem Poteč/Francova Lhota netradičně skončil už v prvním poločase, dokonce před jeho úvodní polovinou, po pouhopouhých 17 minutách. Na vině byla velmi úzká soupiska hostů, na půdu velkého favorita dorazilo jen osm hráčů.

„Od středy jsme čítali absence, kluci nám v podstatě ani neberou telefony,“ posteskl si vedoucí hostů Martin Pešout, který si nepomohl vypomoci hráči z Francovy Lhoty. „Není na tom ideálně. V pátek jsem si volal s Mojmírem Jarošem, jestli by nám nepomohli. Minulý týden však obdrželi červenou kartu, rovněž oni se potýkají se zraněnými kluky,“ přiblížil Pešout v neděli.

Hostujícímu mančaftu se navíc v průběhu zápasu přihodilo to, co si nikdo nepřál – tedy zranění. „Dva hráči si v zápase přivodili lehčí výron, nemohli už pokračovat. Navíc jsme nechtěli riskovat něco horšího, mohlo by i hrozit, že nedohrajeme sezonu,“ doplnil Martin Pešout.

Teď s týmem musí řešit pokutu 3 000 korun. A stav 0:6.