Deset let se intenzivně věnují mládeži. K fotbalu vedou chlapce i dívky, dětem věnují veškerý volný čas. FK Příluky mají obsazené všechny věkové kategorie, družstva od školičky až po dorost. Dlouhá pauza ale může tuto skutečnost změnit. „Mám velkou obavu, aby tahle práce neskončila vniveč,“ přiznává předseda FK Příluky Petr Janků.

Fotbalisté Příluk B v sezoně 2018/2019. | Foto: facebook FK Příluky

Podle šéfa oddílu ze Zlínska jsou nejohroženější skupinou jsou chlapci od čtrnácti do osmnácti let. „V tomto věku končí hodně dětí se sportem v oddílech. Budeme dělat všechno pro to, aby nás to nepostihlo,“ říká Janků.