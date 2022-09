„Naše hra ze začátku působila celkem ospale, Šanov měl pořád míč na nohou. Dařilo se jim kombinovat, byli všude dříve a hru měli pod kontrolou. Později jsme však otevřeli skóre pokutovým kopem. Soupeře to lehce paralyzovalo, my se dostali do klidu a pomalu přebírali otěže,“ zmínil jeden z hlavních faktorů drtivé výhry.

Ani jedno z mužstev do letošní sezony nevstoupilo ideálně – domácí byli po třech kolech bez bodu, Šanov remizoval na půdě Bohuslavic nad Vláří. „Konečně jsme už potřebovali bodovat. Před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát zodpovědně zezadu, nesmíme propadnout a dostat hloupé góly. To se nám celkem podařilo. Bylo to poctivé bránění, které nás přivedlo ke třem bodům,“ těší 29letého borce.

Uplynulý ročník oba celky zakončily zcela odlišně – Drnovice skončily desáté, na předposlední tým disponovaly pouze šestibodovým náskokem. Šanov oproti tomu uzavřel tabulku na čtvrté pozici. „V minulé sezoně jsme měli špatný podzim, manko jsme dotahovali na jaře,“ připomíná pouhých osm podzimních bodů.

Drnovičtí v obou vzájemných duelech loňského ročníku shodně prohráli 1:3. „Na jaře jsme neměli k dispozici všechny hráče, museli jsme povolat starší rezervy,“ směje se Dorničák. „Šanov před touto sezonou hodně omladil, věděli jsme, že to nebude vůbec lehké utkání. A že se hned zkraje sezony pokusí překvapit.“

Šanovu to nevyšlo, svoji zásluhu na tom měl i čtyřgólový Lukáš Dorničák. „Upřímně ani moc netuším, proč mi tento zápas tak vyšel. Možná to ale bylo tím, že jsem přes léto měl zranění kolena, fotbal mi asi už chyběl. Co se přes léto nahromadilo, teď muselo ven,“ usmívá se.

Na hřiště se poprvé dostal ve 29. minutě, tedy ve chvíli, kdy drnovičtí vedli 1:0. Chvíli po pobytu na trávníku zvyšoval na 2:0. „Bylo to v okamžiku, kdy soupeř zahrával přímý kop. Po odrazu jsme se dostali do brejku. Dobihal jsem krásný centr, který se mi podařilo zakončit do branky. Byl to v podstatě můj první kontakt s míčem,“ poukazuje na rychle vstřelenou branku při svém krátkém pobytu na hřišti.

Druhou trefu přidal necelou minutu po začátku druhého poločasu, čímž vyrovnal osobní střelecké maximum v jednom zápase. „Po druhé brance jsem začal tušit, že by z toho mohl být úspěšný fotbalový den. Přeci jen jsem spíš ten, kdo rozptyluje obranu soupeře. Když se mi podaří dát gól, tak je to svátek,“ žertuje Dorničák. „Řekl jsem si, že by bylo fajn to zkusit na hattrick. Nakonec to vyšlo i s bonusem navíc!“ září hrdina nedělního střetnutí.

Kabina Drnovic mu za čtyři trefy nic nedaruje. Bude to mít pořádně drahé! „Kluci hned po zápase zmiňovali, že mě to bude stát dva litry slivovice,“ směje se Lukáš Dorničák.

Pohlédnete-li na soupisku tohoto mančaftu, tak zjistíte, že v kádru je kromě Lukáše Dorničáka i Ladislav Dorničák, kapitán týmu. „Je to můj mladší bratr,“ poukazuje na o dva roky mladšího rodinného příslušníka. „Hrajeme spolu asi už šest let. Celkem si sedíme a víme, co jeden od druhého můžeme čekat. Má první branka přišla právě po jeho centru,“ děkuje na dálku svému bratrovi.

Bude jim tato spolupráce sedět v celé sezoně?