Návojná po pěti minutách vyrovnala, poté utahovala šrouby. Třetí vítězství před vlastními fanoušky v řadě si zajistila díky střídající dvojici Filip Líňa, Aleš Šenkeřík.

„Z mého pohledu je výsledek zasloužený, herně jsme byli lepším týmem. Pouze jsme nezvládli pasáž konce první půle a začátek druhé. Závěr zápasu nám patřil, šli jsme si pro výhru, to se povedlo. Hosté však byli dobře připraveni a utkání nám velmi zkomplikovali,“ ocenil Líňa vítěze loňského ročníku III. třídy skupiny B.

Jeden z klíčových okamžiků celého zápasu přišel v poslední desetiminutovce, kdy Nedašova Lhota byla blízko třetí branky, nůžky hostujícího hráče však skončily pouze na tyči. Podle některých se přitom mohlo jednat o nebezpečnou hru, nohu měl blízko hlavy domácího borce.

„V daný moment jsem byl v našem vápně, z mého pohledu bych branku případně uznal, míč trefil čistě. Z určitých pohledů se to ale mohlo zdát sporné,“ připouští Filip Líňa.

Šestadvacetiletý borec byl na hřišti něco málo přes dvacet minut. Sám se pak jako střídající hrdina postaral o úspěšný obrat Návojné.

„Že rozhodnu? Určitě mě to napadlo. Dostávali jsme se do šancí, byl tam prostor pro střelbu, na třetí pokus mi to tam spadlo,“ radoval se.

Pro domácího fotbalistu to byl druhý gól v sezoně, v té minulé se netrefil ani jednou. Mělo to ovšem pádný důvod – vloni naskakoval na pozici beka nebo stopera.

„Teď mi trenér dal podruhé šanci na křídelníkovi a jsou z toho dvě branky. Snad jsem již dal jasné signály, jak má příště postupovat,“ směje se Líňa, který je tak spíše považovaný za svátečního střelce. „Klukům za rozhodnutí derby v závěru zápasu rozhodně něco donesu!“ slibuje.

Jak jde vidět, dokáže zahrát na více postech a mančaftu být užitečný jako univerzál. Konkrétní volbu oblíbeného pozice však u něj nečekejte.

„Stále nejčastěji hraji na bekovi, mám tam spoustu času na rozehrávku, na křídle se zase více dostanu do šancí a zakončení. Celkově ale spíše sestavou rotuji. Hlavně jsem rád, když můžu být na trávníku a mančaftu můžu pomoci,“ podřizuje vše týmovému úspěchu.

Ještě zpátky k zápasu. K derby, na které si v Návojné našlo cestu 300 diváků! A jehož úroveň i férovost si už pochvalovali zástupci obou klubů.

„Atmosféra byla fantastická! Před takovou kulisou se vždy hraje trochu jinak, vyšší je i tlak na hráče. Pro fanoušky jsou takové zápasy pokaždé svátkem,“ uvědomuje si Líňa.

Specifické utkání to bylo pro mnoho účastníků. Včetně střelce vítězné branky, který dobře ví, co derby obnáší a co znamená. Už od mládežnických let.

„Rivalitu s Nedašovou Lhotou, která se po skvělém minulém ročníku vrátila zpátky do okresního přeboru, cítíme všichni. Ať chceme, nebo ne, je to zaběhlé desítky let!“

Pro Filipa Líňu to byl teprve čtvrtý zápas v letošní sezoně. Za Návojnou by rád nastupoval častěji, znemožňují mu to však pracovní povinnosti.

„Pracuji na směny v nepřetržitém provozu – denní, noční, svátky, víkendy. Je téměř nemožné dát v jednom týdnu dohromady trénink i zápas. Navíc jsem měl období zranění,“ vysvětlil poloviční absenci v probíhajícím ročníku okresního přeboru.

Návojná by jeho přítomnost potřebovala častěji, s dvougólovým střelcem vyhrála tři ze čtyř zápasů, do kterých nastoupil. Dosáhla tak s ním na devět bodů ze třinácti.