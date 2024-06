Obdivovatel Lionela Messiho a fanoušek Barcelony a pražské Sparty už vyhlíží konec sezony, těší se na léto, mistrovstvé Evropy. Dovolenou bude trávit s přítelkyní u moře, plánuje i výlety po Česku, grilovačku s přáteli a rodinou.

Byl to váš nejvydařenější zápas kariéry? Byla i nějaká oslava?

Nejspíš ano, protože za moji kariéru jsem zatím tři góly za poločas nedal. Oslava ale žádná nebyla, to asi až příští víkend po posledním zápase, ale pár piv jsme si s kluky po zápase samozřejmě dali. (úsměv)

Pochlubte se, jaké jste dal branky?

První branku jsem dal díky Šomimu (Michal Šoman – pozn. red.), který vybojoval balón a já mohl jít sám na gólmana. Střela mu prošla mezi nohama a skončila v brance. Při druhém gólu zase domácí obránce zazmatkoval ve vápně, já jeho chyby využil, odstavil jsem si ho tělem a poté už jen stačilo obejít gólmana a v klidu zakončovat do prázdné brány. Na třetí gól mi krásnou průnikovou přihrávku poslal David Frolo a já jsem z první uklidil míč nártem pod břevno a mohl jsem slavit hattrick.

Jsi typický kanonýr, nebo máte na hřišti i jiné úkoly?

V útoku hraju teprve třetí sezónu. Jsem spíš takový univerzál, pár zápasů jsem odehrál i na krajním obránci. Do útoku mě začal stavět tehdy ještě trenér Radek Kolařík s asistentem Josefem Trunkátem.

Byl to v Poteči jednoduchý zápas, jak napovídá výsledek?

Do Poteče jsme si jeli pro tři body. Věděli jsme ale, že nás nečeká lehký zápas. Domácí hráli tvrdě a poslední zápasy měli dobré výsledky i s týmy z předních pozic tabulky, naopak my jsme tam hodně dlouho nevyhráli a už jsme to chtěli prolomit. O poločase jsme vedli 3:0, a i tak jsme věděli, že nám to domácí nedají zadarmo a budou chtít zápas zdramatizovat, což se jim v 56. minutě podařilo, když vstřelili gól na 3:1 a byli na koni. My jsme poté orazítkovali tyč a břevno, až v 80. minutě Šoman zvyšoval na 4:1, což domácí definitivně dorazilo. Do konce zápasu jsme ještě přidali dvě branky a mohli jsme slavit. Nebylo to lehké utkání, chvilkami nás domácí tlačili, ale obrana a brankář Michal Machala nás podrželi.

Spravili jste si náladu po ne zrovna vydařené sezoně?

Je pravda, že sezona mohla dopadnout i lépe. Bylo hrozně moc zápasů, kdy jsme o body přišli až v poslední pětiminutovce. Bylo to domácí zápasy s Jaroslavicemi a Štípou a venkovní duely s Vysokým Polem, ve Štípě a v Návojné. Každopádně celkově můžeme být spokojení. Obdrželi jsme pouze 45 branek, ale mohlo jich být i méně. Některé góly byly po našich hloupých chybách. Také bylo hodně zápasů, ve kterých jsme se trápili v koncovce a dokázali zahodit i naprosto vyložené šance.

Se svými výkony jste spokojený?

Bohužel pro mě sezona nezačala dobře. V prvním domácím zápase mi soupeř naštípl kost v kotníku a měsíc jsem měl sádru, ale jakmile mi ji sundali, tak jsem šel klukům pomoct. Jestli ve Slopném zůstanu, budu řešit až po konci sezóny. Znám tady kluky už od dětství a také jsou tady parádní fanoušci, kteří nás jezdí podporovat ve velkém počtu i na venkovní zápasy.

Je pravda, že atmosféra v kabině se oproti minulé sezóně o dost zlepšila?

Je to tak. Máme teď nového trenéra a je v plánu i nějaké posílení kádru na příští sezonu. Doufám, že se nám podaří zkušenosti nabrané v těžkých zápasech této sezony zúročit v té následující a podaří se nám umístění ještě vylepšit. Za tuto sezonu musím vyzdvihnout dva hráče. Jde o Dana Lysáka, který předvádí parádní výkony na hřišti a je na něj radost koukat. Moc nám pomohl a jsme rádi, že si s ním můžeme zahrát. Druhým je brankář Michal Machala, který nás v některých zápasech moc podržel. Bez něj bychom nebyli tam, kde jsme. Mají o něj zájem i jiné týmy, ale doufáme, že u nás ještě zůstane.

Vás neláká vyšší soutěž?

Vyšší soutěž mě určitě láká. Chtěl bych si zkusit něco nového a posouvat se. Nějaké nabídky jsem obdržel, ale uvidíme, jak to dopadne. Na druhé straně mi to tady přirostlo k srdci a těžko by se mi ze Slopného odcházelo, takže budu o letní přestávce dost přemýšlet, co dál.

Na co v kariéře rád vzpomínáte, kde to bylo nejlepší?

Nejraději vzpomínám na gól z minulé sezóny proti Vysokému Poli, kdy jsem v 89. minutě z přímého kopu skoro z půlky hřiště vstřelil gól a díky tomu jsme se zachránili v okresu. Zápas jsme dohrávali v deseti, ale všichni jsme na hřišti nechali maximum a za to musím klukům poděkovat. Nejlépe se cítím tady ve Slopném, jsem tady doma. Ale taky rád vzpomínám na starší žáky a dorost ve Slavičíně, kde byla super parta. Velké díky patří celé rodině ale hlavně tátovi, který mě k fotbalu přivedl, vozil mě na tréninky a jezdil se mnou na každý zápas. A také přítelkyni, která mě moc podporuje

Jak budete trávit léto, prázdniny?

Pracuju ve firmě Ekofiltr, kde se vyrábí různé filtry do klimatizací. Ve volném čase rád sportuju. Běhám nebo chodím do posilovny, ale také si rád zahraju na herní konzoli. Mám naplánovanou dovolenou, s přítelkyní pojedeme k moře. Za podporu během celé sezóny si to zaslouží. Taky si chci pořádně odpočinout po náročné sezóně a pak se opět pustit do přípravy na nový ročník. Samozřejmě v plánu máme i nějaké výlety po Česku nebo grilování s kamarády a rodinou.

Mistrovství Evropy budeme sledovat?

Na EURO se moc těším. Je to svátek fotbalu. Jsem zvědavý, jak dopadne náš národní tým. Přál bych mu postup ze skupiny, ale nebude to nic lehkého. Snad to kluci zvládnou.