Loňský účastník I. B třídy má pouhý týden na to se vzchopit. Nedávné povodně výrazně zasáhly do chodu klubu , A-týmu nevyjímaje. Již v sobotu by podle rozpisu měl absolvovat domácí duel s rozjetou Potečí.

„Hrací plocha byla silně podmáčena, naštěstí se na ni nedostaly větší zásoby bahna. Díky dvanácti jednotkám dobrovolných hasičů a stovce lidí se vodu podařilo odčerpat, žádná tam už nyní nestojí,“ oddechl si trenér mužstva Martin Kováč.

Pondělní zásah hasičů sehrál velkou roli v další existenci pažitu. Bez nich by se řešily dalekosáhlejší následky.

„Hodně bychom jim chtěli poděkovat, vytrhli nám trn z paty. Kdyby byla voda na hřiště déle, dopadlo by to hůře,“ líčí Kováč.

Areál ve fotbalových Loukách. | Video: Se souhlasem SK Louky.

Nyní už záleží na přírodě, jak bude k Loukám shovívavá. Bezprostředně by potřebovaly dobré počasí, tedy slunce a také větrno. Hlavně už ne žádný déšť. Když vše klapne, hrací plocha bude připravena přibližně za tři týdny.

Zabrat dostaly však také další movitosti. Včetně tradičních laviček.

„Před sezonou se natíraly a ošetřovaly. Byly však pod vodou, dosahovala téměř úrovně zábradlí. Mělo by stačit je pořádně omýt a očistit,“ vypráví zprostředkovaně mladý kouč.

Kabiny jsou oproti hřišti výše položené, od ničivé vody zůstaly ušetřeny. Škody se tak čítají „jen“ ze hřiště.

„Situaci jsem konzultoval s naším předsedou panem Goláňem (Tomáš Goláň), město ztrátu zaštítí. Klubu se to finančně nedotkne. V létě opravované hřiště nyní každopádně přišlo asi vniveč, zatím se na něj nedá vkročit. Je vážně hodně podmáčené. Přesné škody vyjádřit nejde.“

Už za tři dny se po týdenním odkladu opětovně rozjede okresní přebor. V osmém kole naskočí také Louky, které původně od 15.30 hodin měly přivítat Poteč. Na domácím hřišti se o víkendu nepředstaví.

„Od pondělí jsme ve spojení s Potečí. Vyšla nám vstříc, další zápas můžeme odehrát u nich, za což jí děkujeme. Utkání se pravděpodobně uskuteční v neděli, která je jejím hracím termínem. Ještě si to potvrdíme,“ upřesnil Martin Kováč.

Na konci září jeho svěřenci jedou na půdu Újezdu, tento termín řešit nemusí. V sobotu 6. října by od 15 hodin měli přivítat Nedašovu Lhotu.

„Pokud to u nás ještě nepůjde, tak i další domácí zápas bychom rádi odehráli venku. Následně bude záležet na dohodě se soupeřem. Máme ovšem i záložní plány v podobě umělého hřiště. Trénovat bychom do té doby chtěli v Otrokovicích, čekáme ještě, zda nám to Zlínsko povolí,“ nastínil možnost přípravy u třetiligového mančaftu.

Domácí zápas s Potečí odehrají Louky až na jaře. Stejná situace by následovala u duelu s Nedašovou Lhotou. V Loukách nyní vzývají, aby už začátkem října mohli naskočit před vlastními fanoušky. Po velkém zásahu přírody by to bylo velké povzbuzení.