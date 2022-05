Průběh prvního poločasu potvrzoval papírové předpoklady, hosté do 39. minuty vstřelili tři branky a s přehledem vedli 3:0. Domácí dokázali utkání mírně zdramatizovat, tři minuty před koncem úvodní půle se prosadil Švenda. „O výsledek jsme se nebáli. Do Mysločovic jsme přijeli vyhrát, čímž jsme se řídili i po jejich snížení,“ nepozoroval Vodica žádnou nervozitu.

Sám se na hřiště dostal dvacet minut před koncem zápasu. Za stavu 3:1 věřil, že by debut mohl okořenit gólem. „Nastupoval jsem prakticky za rozhodnutého stavu. Obrana soupeře už byla unavená, takže mi to hlavou určitě proletělo,“ připouští talentovaný fotbalista, který naskakuje jako ofenzivní záložník i hrot.

Premiéra mezi dospělými Davida Vodicu vůbec nesvazovala, utkání bral jako každé jiné. Možná i díky tomu se mu nakonec podařilo vstřelit dvě branky. Gólový účet na této úrovni otevřel v 82. minutě, druhou trefu přidal o osm minut později, kdy završil na konečných 7:1. „Oba góly byly z mého pohledu vcelku pěkné. Jeden z nich se mi podařilo hezky umístit, druhý jsem po krásné přihrávce spoluhráče prakticky uklízel do prázdné branky,“ přiblížil premiérové trefy.

Už jen samotné povolání na zápas prvního týmu Štípy vzbudilo v jeho okolí pozitivní ohlasy. Vše bylo umocněno zmíněnými brankami. „Všichni pochopitelně měli radost, debut se vám přeci jen nepřihodí každý den. Navíc jsem vstřelil i dvě branky, odezvy tak pochopitelně byly pozitivní,“ usmívá se Vodica, který se o nominaci na mistrovské utkání dozvěděl SMS zprávou od trenéra.

David Vodica věkem ještě spadá do dorostenecké kategorie, se Štípou bojuje o postup z Okresního přeboru. „Máme skvělý tým, výsledky tomu napovídají. Hrajeme o první místo, míříme za postupem,“ přiblížil mladý borec, jenž se svými parťáky byl po druhém květnovém víkendu na druhé pozici.

Osobně má fotbal jako doplňkový sport k florbalu. V letošním ročníku dorostu tak nastoupil jen do tří zápasů. V těchto duelech ovšem nastřílel osm branek. „Když se na hřiště dostanu, tak se cítím velmi dobře, svědčí o tom i statistiky,“ pochvaluje si Vodica, který ještě v den zápasu s Mysločovicemi odehrál utkání proti spojenému mužstvu Ludkovic a Provodova. „Za mě to byl nejlepší zápas, předvedli jsme skvělý týmový výkon. Padly i krásné branky, bylo tam vše, co pěkný fotbal může obsahovat,“ uzavírá Davida Vodica, který předminulou neděli rozvlnil sítě soupeřů hned čtyřikrát. Dvě právě za dorost proti mužstvu Ludkovice/Provodov.