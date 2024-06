/ANALÝZA, AKTUALIZACE/ V okresních fotbalových soutěžích Zlínského kraje se může o mnohém zásadním rozhodnout již o tomto víkendu, tedy předposledním kole. Podle všeho (pokud se v divizi podle očekávání zachrání Skaštice i Baťov) budou z krajských I. B tříd sestupovat jen nejhorší celky v každé skupině.

Vítězný pokřik fotbalistů Záhlinic po zápase s Chropyní. | Video: Břenek Martin

Což znamená, že v „áčku“ to je Kelč, v „béčku“ Louky a „céčku s největší pravděpodobností Traplice, které mají manko pěti bodů na předposlední Prakšice.

OFS ZLÍN

Třebaže nejvíce ohrožených celků v krajských soutěžích měl zlínský okres, nakonec se podle všeho bude s I. B třídou oficiálně a výkonnostně loučit jen Louky. „Osobně očekávám, že nakonec k nám z I. B třídy sestoupí jeden tým,“ poznamenal šéf kopané na Zlínsku Pavel Brímus.

Co by to v praxi pro okresní přebor znamenalo? Sestupovat budou minimálně dva celky. Jistotu sestupu má už několik kol sdružený tým Poteče a Francovy Lhoty (9) a od posledního víkendu i Lačnov (13). Celky Nedašový Lhota (22) a Slopného zabraly (22) a z nejhoršího jsou venku.

Na opačném pólu tabulky se po víkendovém remízovém duelu nejlepších dvou celků sice nic zásadního nerozhodlo, ale současně napovědělo, že velmi blízko ovládnutí prvního místa jsou v SK Zlín (60), jenž má stále tříbodový náskok na Štípu (57).

Zdroj: Břenek Martin

Ve III. třídě skupině A mají prvenství jisté Doubravy, ale ty se netají, že je postup příliš neláká. V béčku pak o prvenství bojují Březůvky (43), Vizovice(42) a Rokytnice.

Ve IV. třídách ovládl skupinu A Velký Ořechov, ve skupině B bojuje Lípa (44) se Všeminou (41) a céčko ovládla rezerva Nedašova (48).

OFS KROMĚŘÍŽ

Nejlépe ze všech okresů na tom aktuálně je OFS Kroměříž. Pokud se Chropyně zachrání, aktuálně je v I. B třídě skupiny B třetí od konce, sestupovat nikdo nebude. „Situace opravdu vypadá nadějně, žádný průvan nečekám,“ potvrzuje předseda Okresního fotbalového svazu Kroměříž Libor Kopčil.

Pokud by opravdu žádný celek Kroměřížska z kraje nesestupoval, ani okresního přeboru by nešel nikdo níže. „Oficiálně totiž sestupuje v zimě oficiálně odhlášená rezerva Zborovic,“ potvrdil Kopčil, aby jedním dechem dodal. „Vzhledem k problémům ve Zborovicích je veřejným tajemstvím, že klub uvažuje o přesunu svého prvního výběru z I. A třídy do okresu. Pak by nabídku na postup vedle vítěze okresního přeboru dostal minimálně další jeden tým. S touto nabídkou je možné oslovit první čtyři nejlepší celky okresu,“ upřesnil nastavená pravidla Kopčil.

A co by nastalo, kdyby někdo další nechtěl postoupit, případně by se pro dobrovolný sestup z krajských soutěží do okresu rozhodl další tým?

Zdroj: Břenek Martin

„To bychom měli problém. Dle přihlášených by klidně mohla nastat situace, že by dál sestupovalo tolik týmů, kolik by jich k nám z kraje zamířilo. I proto se ve vyrovnané tabulce ve spodní části šturmuje a i outsideři nyní sbírají cenné body. Poslední dvě kola ještě slibují zajímavé, rozhodně ne nudné zápasy,“ těší se Kopčil.

Podobně vyrovnaná je i situace v horní polovině tabulky. „Zde budou o koneční první postupové místo bojovat reálně hned tři týmy – Němčice, které už mají vše odehráno, nejvíce však Lubná s Rymicemi. Ty mají shodně 50 bodů, ztrátu tři body na lídra, který ale už dohrál,“ dodal Kopčil.

Ve III. třídě skupinu A jasně ovládlo Komárno, v béčku již v předstihu slaví Rataje. Zda opravdu postoupí, se ukáže dle přihlášek v příštích týdnech…

OFS UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Do Uherského Hradiště sestoupí téměř jistě jeden tým, v horší variantě i dva. Nejblíže pádu mají před víkendem Traplice (13) a Prakšice (18), palce Baťovu a Skašticím drží ic ve Vlčnově (21).

Z okresního přeboru tak budou jistě sestupovat minimálně dva celky, v horší variantě tři.

Nejhorší výchozí pozici má sdružený tým Bílovice/ Zlínsko B (21), Bánov (21) a Kněžpole (23) a Jalubí (25). Ostatní jsou zachránění.

„Reálně počítám s variantou sestupu k nám z kraje jednoho týmu a z okresu by pak šly dva dolů. Každopádně těch pádů regionálních celků z nejvyšších pater je na můj vkus až moc, fotbalu ve Zlínském kraji se letos vůbec nezadařilo - z ligových soutěží sestoupily Zlín a Kroměříž, Uherský Brod to má hodně nahnuté. Je to škoda, mrzí mě to,“ poznamenal šéf kopané na Slovácku František Miko.

V boji o prvenství v okresním přeboru a postup je nejblíže první příčce Hluk B (23 zápasů – 48 bodů), šanci ještě živí druhé Nedakonice (24 zápasů - 46).

Okresní soutěž skupinu A vyhrály Mařatice (66), v béčku má slibný náskok čtyř bodů vedoucí Havřice (59), ze zálohy číhá Horní Němčí (55).

OFS VSETÍN

Okresní přebor OFS Vsetín si příští rok jistě zahraje Kelč, která podruhé v řadě sestupuje. Zda se k ní přidá ještě někdo další, je odvislé od situace se sestupem celků Zlínského kraje z divize.

Jistý vítěz je ve velkém předstihu Hovězí (54).

Z okresního přeboru naopak jistě sestoupí minimálně dva, maximálně tři celky. Jistotu pádu tak mají poslední Dolní Bečva B (17) a Lhota (18). Ve střehu jsou ale i SD Krhová/Val. Meziříčí C (24) a SD Střítež/Hrachovec B (26), Hutisko už má relativní klid (24).

Ve III. třídě skupině A má před posledním kolem nejblíže oslavám Loučka (43), v naději jsou i Branky (41). Ve skupině B vede SD Huslenky/Hovězí B (36) o bod před Valašskou Senicí.