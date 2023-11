Radek Kolařík, trenér Slopného: „V prvním poločase se hrál celkem vyrovnaný fotbal, do kabin se šlo za stavu 1:0. Domácí byli ve druhé půli lepší, zaslouženě vyhráli. Po přestávce jsme to docela prostřídali, mohlo to být i tím. Luhačovice však hrály dobře, pěkně kombinačně. I my jsme si vytvořili nějaké šance, gól se nám bohužel vstřelit nepodařilo.“

KAŠAVA – ÚJEZD 2:4 (0:0)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Poprvé doma jsme narazili, poprvé jsme prohráli. Újezd se na nás dobře nachystal, po standardních situacích nám vstřelil čtyři góly. Celkově to byl vyrovnaný zápas, které rozhodly zmíněné standardky, na které jsem před zápasem upozorňoval. Újezd je má vážně dobré, což ukázal i proti nebezpečným Kloboukám, které porazil 10:0. Hosté vyhráli zaslouženě, my jsme měli den blbec, nedali jsme své šanci. Nezbývá mi než soupeři pogratulovat. Po podzimu jsem hodně spokojený se čtvrtým místem, za což děkuji celému mužstvu. Je to velký úspěch kašavské kopané.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Do Kašavy jsme si jeli pro bod a nakonec máme tři, takže super! Oproti minule nám chyběli zranění Štěpán Kovář a Petr Belżik, ale vrátil se Adam Dobiáš a hlavně se začali uzdravovat marodi. Plus přišli pomoct i Honza Škrabola a Broněk Slovák, takže nakonec jsme měli na lávce čtyři náhradníky, což se nám už dlouho nestalo. První poločas nebyl nijak fotbalově valný a nebezpečnější byli domácí. Ovšem hlavně proto, že naše obrana a záloha nehrála vůbec dobře. Nejvíc mě štvalo nedostupování hráčů a hlavně těch klíčových domácích. A i díky výborným zákrokům našeho brankáře se šlo do kabin za stavu 0:0. V poločase jsem hráčům dal najevo své rozladění z jejích výkonu, asi padlo na úrodnou půdu. Paradoxně jsme po naší nedůslednosti hned v úvodu dostali lacinou branku. Na tu jsme odpověděli přímým kopem Filipa Martínka, jehož tvrdou střelu si domácí hráč srazil do brány. Domácí si vzali vedení zpět, když náš jasný faul dokázal domácí střelec Smetana potrestat proměněnou penaltou. Co nám vyšlo, to bylo střídání. Na hřiště přišel Radim Pavelka, a i když jako záložník, šel hrát útok. A velmi výrazně oživil naší ofenzívu. První šanci jsme ještě nedali, ale díky jeho přínosu jsme začali kopat více rohů a házet více autů, jenž na úzkém hřišti v Kašavě byla pro našeho exekutora výborná zbraň. Dokázali jsme ji maximálně využít. Dali jsme díky tomu tři branky, o které se postaral dvakrát Adam Dobiáš a jednou právě střídající Radim Pavelka. Domácí jsme tím hodně zaskočili a jejich výkon šel dolů, zatímco náš nahoru. Dvoubrankové vedení už jsme i přes pětiminutové nastavení v pohodě dovedli do vítězného konce. Tři body z Kašavy, která doposud doma ztratila jen bod, jsou super. I když náš výkon nebyl zdaleka dokonalý, tak jsme přivezli z horké půdy tři cenné plusové body.“

OP: Paseky zdolaly Štípu, téměř jsou půlmistrem! Újezd zdemoloval Klobouky 10:0

NÁVOJNÁ – SK ZLÍN 1931 0:0

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Remíza je po průběhu zápasu asi zasloužená. V prvním poločase jsme byli trošičku lepši, byli jsme více na míči, snažili jsme se tlačit do útoku, gól jsme však nedali. Ve druhém se to otočilo, Paseky byly lepší. Při střele přibližně z dvaceti metrů nastřelily břevno, byla to vynikající střela z dálky. V 85. minutě měli hosté po rohu šanci, hlavičku však zlikvidoval náš gólman. Ze zápasu jsme chtěli mít tři body, na Paseky jsme si věřili, předtím jsme je doma porazili. Je pravda, že výsledkově vyskočily. Na jaře budou doma na umělce lepší, budou mít větší možnost hrát kombinační hru. Teď tady bylo těžké hřiště, které jim asi nepasovalo. Bylo však výborně připravené.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Den před utkáním byla průtrž mračen, hráli jsme na měkkém hřišti, i kvůli tomu to bylo těžké a bojovné utkání. Nastřelili jsme tyčku, břevno, gólman domácích nám chytl gól, i Návojná si však vytvořila své šance. Až v posledním kole jsme přišli o vítěznou sérii, upřímně nás to až tolik nemrzí. Kdybychom tento zápas zvládli, tak by to bylo s velkým štěstím. Domácí na nás byli nachystaní, chtěli nás porazit, výborně bojovali, měli jsme to proti nim těžké. Bod musíme brát. Na druhou stranu jsme udrželi další nulu, Petr Kupka jich za podzim vychytal 11! Hodně mě to udivuje. Je však dobře, jak nám to dozadu na podzim šlapalo.“

VYSOKÉ POLE – NEDAŠOVA LHOTA 2:1 (2:0)

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „V posledním zápase podzimní části jsme se utkali s dalším nováčkem soutěže z Nedašovy Lhoty. V prvním poločase se ani jednomu týmu nedařilo proměňovat vytvořené šance, takže jsme do 38. minuty poslouchali pouze ozvěnu míče od brankové konstrukce. Ze střelecké apatie nás probudil až Jakub Fojtů, který nejprve hlavičkou přeloboval hostujícího gólmana a pár minut poté proměnil penaltu. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, nicméně hosté plně využili naši zbytečnou ztrátu ve středu hřiště a snížili na 2:1. Místo klidného dohrání utkání se hra rozkouskovala, přitvrdila a došlo k diskutabilnímu vyloučení našeho kapitána. Hosté si přesto nedokázali vytvořit nějaký výraznější tlak či šanci, proto bereme tři body.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Byl to vyrovnaný zápas, mrzí nás, že jsme ho projeli. V prvním poločase jsme nehráli vůbec špatně, dokonce jsme se dostávali do dobrých šancí. Udělali jsme však dvě chyby, po nichž jsme dvakrát inkasovali. Tento stav jsme si po poločase nezasloužili, dost nás to položilo. Ve druhé půli jsme pozměnili hru, vystřídali jsme i brankáře, cítil jsem, že je potřeba ho vyměnit, první gól mi přišel trochu laciný. Hráli jsme výborný fotbal, byl jsem velice spokojený. Do poslední chvíle jsme bojovali o bod, bohužel nám to nevyšlo. Ke konci to bylo vyhrocené, hráč domácích v přerušené hře srazil našeho na zem, dostal druhou žlutou. Ze zápasu se musíme ponaučit, tzv. polízat rány, v současné době máme pět kluků ze základu zraněných, což je moc.“

OP: Šlágr pro Luhačovice, výhra Kašavy v Jaroslavicích a Poteč v 11 lidech

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – JAROSLAVICE 2:3 (2:2)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Dvakrát jsme vedli, nakonec jsme prohráli 2:3. Chlapi byli na zápas dobře nachystaní, první poločas byl v pohodě, bohužel nám nevyšel výsledkově, klidně jsme ho mohli vyhrát 6:2 nebo 7:2. Hosté měli balon pod kontrolou, my však hráli na brejky, které nám vycházely. Nakonec z toho je porážka o gól. Znovu. V prosinci máme valnou hromadu, budeme shánět hráče, v jednání jsou chlapi ze Slovenska. Rozhodně to nevzdáme, určitě ne!“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Bylo to bojovné utkání, hrálo se mezi šestnáctkami, šlo poznat, že už je konec podzimu. Podle kluků jsme zvítězili zaslouženě. Výhra nad Potečí je pro nás pojišťující, hodně jsme si však oddechli už po minulém zápase. Ke konci podzimu se nám sestava ustálila. Jaro snad bude lepší než podzim.“

JASENNÁ – LAČNOV 5:1 (2:0)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Konečně jsme se sešli v nejsilnější možné sestavě, věděli jsme, že musíme vyhrát. Vyšel nám vstup do utkání, celý zápas jsme byli lepší na míči, prostě dominantní. Ke konci jsme mohli vystřídat všechny připravené hráče. Třešničkou bylo, že jsme do útoku poslali našeho gólmana, který uzavřel skóre na 5:1. Červené karty byly jasně dané – první při prúniku našeho hráče, kdy došlo ke stažené, druhá byla po druhé žluté. Pak jsme to samozřejmě měli jednodušší.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Vítězství jsme domácím trochu darovali, špatné to bylo už od začátku. Pořádně není ani co hodnotit. Nemůžeme se na nic vymlouvat, byla to naše chyba. Možná jsme se už viděli na ukončené, nedali jsme do toho ani padesát procent, čemuž odpovídá výsledek. Byl to důležitý zápas, těžko jsme po něm hledali slova. Není to už ani přímo o fotbale, ale hlavách, dva nejzkušenější hráči se nechali vyloučit. Na podzim jsme potrápili více soupeřů, od Návojné, přes Klobouky až po Paseky. Na našem hřišti to není špatné, venku jsme to kromě pár zápasů příliš nezvládli. Fotbal v Lačnově rozhodně není na útlumu, bohužel se nám výsledkově nedařilo.“

ŠTÍPA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:1 (1:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Do utkání štípští vstoupili velmi vlažně, kdy se dlouho nedokázali dostat do tempa. Hosté dobře kombinovali a navíc větrali obranu soupeře rychlými kontry, po kterém vstřelili i první branku utkání. Domácí hru postupně v prvé půli vyrovnali a začali se stále více přibližovat hostujícímu brankáři. Po neuznané gólové hlavičce pro ofsajd a nastřelené tyči Štípa přece jen ještě do poločasu srovnala z penalty. Ve druhé půli se ráz utkání změnil, domácí začali hrát konečně více po zemi a hosté byli povětšinou pod tlakem, ze kterého rezultovaly další dvě branky v síti Kolaříka, kdy zvláště rána Lacigy měla parametry La Ligy, byť mu v tentýž podvečer jeho oblíbený klid neudělal příliš radosti. V sumáři jsme splnili cíl podzimní sezony, tedy hrát atraktivní a na góly bohatý fotbal s umístěním do první čtyřky. Uvidíme, zda-li se nám po mnoha letech podaří konečně v zimě třeba i trochu potrénovat, a pokud by tomu tak opravdu ve skutečnosti bylo, neměli bychom mít z jara problémy s konkurenceschopností s týmy pomýšlejícími na postup z okresního přeboru.“

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Ve Štípě jsme na závěr podzimu chtěli bodovat a potvrdit minulý týden. Dařilo se nám to ovšem jen do 15. až 20. minuty, v té době jsme na tom byli velmi dobře, po krásné akci jsme navíc vstřelili první gól. Soupeř nás od zmíněné 20. minuty přehrával, trochu jsme si koledovali o vyrovnání. Ve 39. minutě to vyústilo v penaltu a srovnání Štípy. Ve druhé půlce jsme to chtěli odbojovat, odvézt alespoň remízu, což se nám nepodařilo. Domácí byli lepší v pohybu, kombinaci i vytváření šancí. Korunovali to dvěma brankami. Zaslouženě zvítězily.“