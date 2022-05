Mysločovicím to v posledních zápasech vůbec nevychází, před minulým víkendem schytaly porážku 1:7 se Štípou a 0:5 v Luhačovicích „B“. V tabulce Okresního přeboru Zlínska jsou navíc s pouhými dvěma body beznadějně poslední. „Kluci sami dobře věděli, že soupeře nesmíme podcenit. Vůbec nebylo potřebovat je motivovat, měli jasno, o co hrajeme. Za výkon je musím pochválit,“ těší Matěje Kořenka zodpovědný přístup jeho svěřenců.

Odhodlání aktuálně šestého týmu soutěže bylo poznat od úvodního hvizdu. Už ve druhé minutě se prosadil právě Kořenek, o tři minuty později to po trefě Martinuse bylo 2:0 pro hosty. Ti do konce poločasu přidali další dvě trefy. „Po čtyřech brankách v úvodním poločase jsem doufal, že další vstřelíme i ve druhém. Domácím se navíc zranil gólman, což na konečný výsledek mělo velký vliv,“ mírní nadšení jednoznačného skóre.

OP: Slušovice poprvé padly, schytaly výprask. Vysoké Pole vstřelilo 10 gólů

Samotný útočník, respektive záložník se prosadil čtyřikrát, kromě druhé minuty udeřil ještě v 53., 54. a 70. minutě. „První branka byla rozhodně nejdůležitější, o pár minutě pozděj jsme zvýšili na 2:0, což nás přivedlo do pohody. Pořádně si ale pamatuji jen první gól, ten byl zrovna škaredý,“ culí se Kořenek.

V probíhajícím ročníku Okresního přeboru Zlínska vstřelil už čtrnáct branek, díky čemuž mu náleží pátá pozice mezi střelci, i jeho zásluhou je Vysoké Pole na solidním šestém místě tabulky.

Ačkoliv je zároveň trenérem, tak i na něj se vztahují povinnosti tradičního zápisného. „Musím ho nosit i jako trenér,“ připouští a jedním dechem dodává. „Jedno zápisné meškám už od prvního jarního zápasu, kdy jsem dal hattrick. Na konci roku mi to ale kluci stejně sečtou, pár půllitrů budu muset donést.“

Podívejte se: Start mladého gólmana i jasné skóre. Jasenná si s chutí zastřílela

Bývalý mládežník zlínského Fastavu pozici hrajícího trenéra vykonává téměř dva roky. Jak přiznává, ne vždy bylo pozici hráče a kouče snadné spojit. „První rok byl nesmírný těžký. Člověk se musí soustředit jak na svůj, tak i celkový výkon týmu,“ přibližuje úskalí dvojrole.

Na co tedy bylo nejtěžší si zvyknout? „Nejhorší to je asi ve chvíli, kdy jsem do fotbalu tak zažraný, že si pak ze zápasu nepamatuji určité věci. Pak přijdu do kabiny a pořádně nevím, co říct. Poslední rok je to ale lepší,“ pozoruje progres.

Kombinovat roli trenéra a hráče přesto jde zvládnout. „Na tréninku mě všichni berou, stejné je to i při zápase. Hlas zvýším jen ve chvíli, kdy mě vážně naštvou, ale to mě taky poslouchají,“ usmívá se Kořenek.

„Lehčí je samozřejmě být pouze na lajně a dirigovat hru z lávky – vidím celkově hřiště, jak se kdo pohybuje, přímo na place to tolik stíhat nejde. Být s kluky přímo na hřišti a předávat jim informace z očí do očí má především vliv na mé hlasivky, takže i tady je nějaké pozitivum,“ uzavírá hrající trenér Vysokého Pole a pátý nejlepší střelec Okresního přeboru Zlínska Matěj Kořenek.