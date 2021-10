„Povedlo se mi dostat se k míči dříve než hostující brankář, kterého jsem si obhodil. Nějakých dvacet metrů jsem šel sám na prázdnou bránu. Zrodila se mi zbytečná myšlenka doklepnout míč do brány rybičkou, za což jsem si vysloužil žlutou kartu,“ přiblížil 24letý útočník, který rovněž nastupuje na pozici levého záložníka.

Co se přihodilo dále?

Při návratu na půlku mi hostující hráč narazil ramenem do hrudníku, na což jsem nebyl připraven, nezpevněn. Souboj jsem neustál a spadl na zem. Hráč hostů tak dostal červenou kartu. Nakonec jsme si ale podali ruce a vyříkali si to – on jednal v návalu emocí, stejně jako já při vstřelení oné branky. Soupeře jsem nijak nechtěl znevážit, pouze dát branku trochu jinak.

Zápas jste však nedohrál ani vy osobně…

Za rozhodnutého stavu jsem zbytečně nechtěl riskovat zranění. Už jsem tak taky mohl jít do sprch. Vzhledem k tomu, že jsme na lavičce neměli žádného hráče na vystřídání, tak se srovnaly síly na hřišti.

Proti Doubravám jste přesto vstřelil čtyři branky…

Za čtyři branky jsem nesmírně rád. Od začátku sezony jsem se střelecky trápil a člověk to už potom má v hlavě, při zakončení si nevěří. Pro mě osobně tedy první branka byla velmi cenná. Věděl jsem, že to jde. Z pohledu týmu byla nejcennější druhá trefa, kdy jsem ve 45. minutě přeloboval brankáře soupeře. Dostat gól „do kabiny“ je vždy nepříjemné.

Kam tyto branky na dospělé úrovni řadíte? Kolik jste před tím nejvíce dal v jednom zápase?

Za „B-tým“ Fryštáku jsem dorovnal osobní rekord. Tentokrát to pro mě byly daleko důležitější branky, protože se jednalo o mé první góly v sezoně. Za „A-tým“ mám pak nejvíce dvě branky za utkání. Nejvíce gólů v jednom zápase jsem dal ještě za dorost, kdy se mi podařilo vsítit devět branek.

Za „B“ Fryštáku jste nastoupil podruhé v sezoně. Jak k tomu došlo?

Musel jsem požádat trenéra, abych mohl jít hrát. V prvním mém zápase za „B-tým“ v této sezóně jsem si při mírném kontaktu s protihráčem způsobil výron a tím bohužel oslabil „A“. Druhý den jsem mu tak nepomohl pomoci v Těšeticích. I když jsem o týden později nastoupil s dobře zatejpovaným kotníkem, tak mě hlava nepustila do utkání naplno. Měsíc jsem netrénoval a jen chodil na zápasy s poraněnou nohou, týmu jsem nebyl schopen nijak pomoci, což mě samozřejmě mrzelo.

V pátek jsem byl na tréninku a potřeboval více herní praxe. Po požádání trenéra „B-týmu“ jsem kontaktoval trenéra „A“, že bych se potřeboval jít rozehrát a dostat se zpět do hry. Ten mé žádosti vyhověl.

O den později jste nastoupil i za „A“. Jak jste zvládl po fyzické stránce dva zápasy za dva dny?

K mému překvapení lépe, než jsem očekával. V neděli jsem za „A-tým“ nastoupil v plné síle, což se ale bohužel již do bodového zisku neprojevilo.

Doubravy jste porazili 8:0. Před zápasem jste přitom na soupeře ztráceli bod. Jak to, že se nakonec zrodil tak drtivý výsledek?

K výsledku vedla dobrá souhra mládí a zkušeností. Doubravy jsou velmi agresivní mužstvo, které se snaží své soupeře porazit tvrdší hrou, zkušeným středem a nákopy na rychlé křídelní hráče. Na krajích obrany jsme však měli mladé rychlé kluky, kteří jejím křídelníkům nedali šanci se prosadit a ve středu zálohy zkušenost skloubenou s mládím, která dokázala přehrát jejich střed zálohy. Neumožnili jsme jim tak zrod gólových příležitostí, což vedlo k postupné frustraci týmu soupeře.

Od 27. minuty zápasu to tam vašemu týmu začalo padat. Co se změnilo?

Od začátku jsme měli více ze hry i díky zapojování a touze mladých kluků z dorostu, kdy jeden z nich právě ve zmíněné 27. minutě dal krásný gól hlavou z rohu. To nás povzbudilo k tomu, abychom ještě přidali a šli si pro tři body.

Pokud se ještě dostaneme k „A“, tak se čtyřmi body jste na posledním místě I. A. třídy. Co je zatím největší problém mužstva?

Dlouhá pauza kvůli covidu. Dříve všichni kluci byli zvyklí do fotbalu investovat svůj čas. Nedělalo jim problém dvakrát týdně dojít na trénink a o víkendu obětovat den k setkání se zbytkem týmu.

Například teď v pátek jsme z „A“ byli na tréninku pouze tři, což je samozřejmě trestuhodné. Kdo však chce, tak má možnost se připojit k tréninku s dorostem, který se připravuje ve stejný čas.

V týmu máme výborné fotbalisty, ale jen talent nestačí. V zápasech bez tréninku se nám tak projevuje především špatná koncovka. Jsem si jistý, že z šancí, které jsme schopni si v zápase vytvořit, bychom dříve v každém utkání dali alespoň tři góly. Dnes ale bránu přestřelujeme nebo necháváme vyniknout brankaře soupeře tím, že je trefíme přímo do náručí z nadějných pozic.

Na co mužstvo dále doplácí?

Druhým největším problémem jsou individuální chyby a zbytečné ztráty míčů, kdy soupeř rychle přechází dopředu a my jejich brejkové akce do otevřenější obrany jen stěží zvládáme zachytávat.

Bohužel nás teď oslabuje i hodně zranění – například náš nejlepší střelec z minulých let Marek Vavruša má problém s třísly, teď několik zápasů v řadě nehrál. Jřího Dobeše trápí problém s patou, stejně jako dalšího útočníka Okonkwa. Minulý týden nás museli dokonce doplnit čtyři dorostenci kvůli chřipce. Doufám, že nás smůla v koncovce a absence hráčů co nejdříve opustí a my se dostaneme zpět do soutěže. Věřím, že tým na to máme.

Jak moc velký je pro vás rozdíl mezi I. A. třidou a III. třídou? V čem největší?

Rozdíl je samozřejmě velký. A to hlavně v rychlosti a osobním prostoru při přebírání míče.