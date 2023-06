„Byl to jeden z nejdůležitějších gólů, co jsem za poslední dobu vstřelil,“ uvědomuje si Srovnal. „A kariéry? Uvidíme, ještě jsou před námi dva zápasy, třeba tam taky něco padne,“ přeje si.

„Kluci mi to určitě spočítají. Litr kořalky jsem však donesl už před zápasem," culil se dobře naladěný Václav Srovnal.

Na vyvrcholení sezony se čekalo dlouho. Rivalové měli po podzimu stejný počet bodů. Hvozdná na jaře jednou zaváhala (1:1 v Návojné), její soupeř byl stoprocentní, vyhrál všech osm zápasů. Štípa tak do sobotního derby šla s dvoubodovým náskokem.

Hosté šli brzy do vedení, vypadalo to s nimi náramně. Domácí se ale vzepřeli a do poločasu otočili na 3:1 „Klíčový byl vlastní gól Štípy. Nakoplo nás to, začali jsme víc hrát, byli jsme aktivnější. Tři branky během tří minut je položily,“ míní 33letý fotbalista.

„V kabině jsme si řekli, že ve druhé půli budeme hrát víc zezadu, že budeme čekat na brejky. Definitivně pak rozhodla čtvrtá branka ve 49. minutě,“ poukázal na trefu Minaříka na 4:1.

Svěřenci Vlastimila Bořuty staršího nakonec vyhráli 6:2. Po zápase mohli jít slavit ve svými věrnými fanoušky, kteří po závěrečném hvizdu vytáhli i pyro. V žluto-ze zelených barvách, patřící právě Hvozdné. „Vůbec jsme o tom nevěděli. Bylo to plus!“

Sobotní duel celkově táhl, na zápas se přišli podívat také fanoušci Štípy. Do areálu ve Hvozdné si našlo cestu 460 diváků! „Na Hvozdné jsem šestým rokem, je to poprvé, co přišlo tolik lidí,“ zářil autor vítězné trefy.

„Bylo to vyvrcholení sezony, zápas o první místo. Navíc to jsou dvě dědiny vedle sebe. Před takovou kulisou se hraje úplně jinak. Je to odměna pro oba týmy,“ poděkoval fanouškovským táborům.

Hlavní zápas okresního přeboru skončil, pravý finiš sezony však teprve přichází. Až v nadcházejícím kole(ch) se rozhodne, kdo si vyslouží vstupenku do kraje.

Velkou roli můžou sehrát Valašské Klobouky. Rozjeté mužstvo Josefa Miklase na jaře nabralo velkou formu, prodralo se až na třetí místo tabulky. A především – v závěru sezony narazí na oba kandidáty na postup!

„Oba zápasy musíme vyhrát,“ velí jeden z nejzkušenějších hráčů Hvozdné.

„Klobouky se na jaře zvedly, bude to extrémně těžký. Podcenění tak určitě nehrozí. U nás navíc hráli Martin Nedavaška, Laďa Psota. Bude to takové derby mezi námi,“ poukazuje na závěrečný zápas sezony na hřišti soupeře.

Už tuto sobotu navíc lídr soutěže hostí nevyzpytatelné Paseky. Štípa po domácím zápase s Klobouky hraje na půdě Luhačovic B.

Jak by to Hvozdná měla s případnou účastí v kraji? „S tréňou se pořád bavíme co a jak. Případně se uvidí až po sezoně. Bude záležet, kdo bude končit, kdo nebude. Jsme tady tři starší. Trenér nás bude muset přemluvit,“ usmívá se jeden z klíčových mužů vítězného derby proti Štípě Václav Srovnal.

Vydrží mu úsměv i po konci sezony?