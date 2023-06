Šlágr jara okresního přeboru skončil překvapivě vysokým rozdílem. Domácí fotbalisté porazili lídra soutěže 6:2, sami se po zisku tří bodů posunuli na první místo. Dvě kola před koncem sezony mají na svého rivala náskok jednoho bodu.

Úspěšný pokutový kop Hvozdné. | Video: Deník/Radek Štohl

Zaparkovaná auta obklopila místní svatostánek, fanoušci obou táborů prozměnu žluté zábradlí. Někteří se neopřeli, derby sledovali „až z druhé řady“. Velký zápas táhl, přišlo 460 diváků!

Štípa, stejně jako na podzim, do toho pořádně vletěla. Vstřelený gól ve čtvrté minutě jí také nyní dal velkou vzpruhu. „Věděli jsme, že Štípa měla v posledních zápasech dobré vstupy. Po naší nedůslednosti jsme přesto brzy inkasovali gól,“ posteskl si hlavní kouč Hvozdné Vlastimil Bořuta starší.

Jakoby tato branka hosty ukolíbala. V té době byli odskočeni na rozdíl čtyř bodů, postup do kraje by téměř měli v kapse. „Po prvním gólu to ještě bylo dobré. Potom jsme trochu polevili, přestali hrát naši hru. Hvozdná na druhou stranu dobře napadala, nepustila nás do rozehrávky, nedostali jsme se ani to útoku, museli jsme to nakopávat,“ prohodil rukama kapitán hostů Pavel Elšík. „Všudy jsme byli dříve,“ těšilo Bořutu.

Aktivita domácích byla odměněna, smutným hrdinou se stal Barcuch, který si ve 35. minutě duelu vsítil vlastní gól. Bylo srovnáno 1:1.

To nebylo vše, Hvozdná během tří minut odskočila na rozdíl dvou gólů. Ústřední roli hrály standardní situace. „Máme je výborné, hráči je umí skvěle kopat,“ vyzdvihl lodivod vítězného celku. „Dostali se k nim po našich chybách, vždy při nich byli důraznější,“ smutnil Elšík, kterého po utkání trápil kolaps v závěru poločasu. „Byla to kombinace všeho – zaprvé nás srazil první gól. Všechny centry navíc byly výborně kopnuté, vše do soubojů, gólman se do nich nemohl dostat.“

Atraktivní fotbal mohl gólem ke konci úvodního poločasu ještě vyšperkovat Roman Holík ze Štípy, v solidní šanci ho však vychytal Vavruša.

Hosté chtěli, a hlavně museli, s výsledkem něco udělat. Už ve 49. minutě jim ale vítr z plachet vzal Minařík. „Začátek druhého poločasu jsme si představovali jinak, chtěli jsme na ně vletět. Bohužel jsme chybovali, domácí dali na 4:1. To definitivně rozhodlo o zápase,“ uznal kapitán hostů.

Schylovalo se k pořádnému debaklu, penaltu po hodině hry úspěšně proměnil Polách. „Hráče jsem nabádal, aby to nepodcenili. Vyšel nám úvod poločasu, po jasné penaltě jsme vedli 5:1,“ radoval se Bořuta.

Hosté ještě snížili, deset minut před koncem dvakrát ztroskotali na Vavrušovi. Definitivu výsledku dal v 88. minutě střídající talent hvozdenský Kišš.

Podívejte se: Hvozdná připravila Štípě první porážku! Za poločas otočila z 1:3

„Od ledna trénujeme dvakrát týdně ve čtrnácti až šestnácti lidech. Věřil jsme, že fyzicky na tom budeme lépe. Všichni hráči zahráli nadstandardně, včetně brankáře, který chytne snad všechno. Soupeře jsme přehráli. Mohli jsme si dovolit takový luxus a nepostavit Lukáše Pazderu,“ zmínil Vlastimil Bořuta starší bývalého prvoligistu, který už za rozhodnutého stavu do zápasu nezasáhl.

O vítězi okresního přeboru bude nejpozději rozhodnuto 18. června. Hvozdnou příští týden doma čekají Paseky, v posledním kole jedou do Valašských Klobouk, které se díky skvělému jaru vyhouply už na třetí místo soutěže. Štípa přivítá Valašské Klobouky, sezonu zakončí na půdě Luhačovic B.

Okresní přebor, 21. kolo

SK Hvozdná –⁠ FK Štípa 6:2 (3:1)

Branky: 35. vl. Barcuch, 37. Burger, 38. Srovnal, 49. Minařík, 63. Polách (pen.), 88. Kišš –⁠ 4. T. Holík, 76. Libiger.

