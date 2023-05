Znovu u toho byl dvěma trefami.

„Před zápasem jsme neměli k dispozici moc obránců, museli jsme tak trochu improvizovat a hrát útočně. Po první půlce, která se nám s podporou větru podařila, jsme se chtěli vyvarovat chyb,“ měl jasný plán s posledním mužstvem soutěže.

Do druhé půle šli za vedení 2:1, už v 50. minutě prohrávali 2:3. „Prvních pět minut druhého dějství byla katastrofa. O to víc nás těší, že jsme dokázali zareagovat a překlopit to zpět na svou stranu,“ poukázal na tři trefy Mysločovic mezi 61. a 73. minutou.

Rezervní mužstvo Mysločovic je v letošní sezoně jednoznačně poslední, před víkendovým zápasem mělo na kontě jediný bod. A to z 12 zápasů!

Předposlední byl právě Hřivínův Újezd. „Náš nedělní soupeř nám na podzim naložil 7:0, takže postavení v tabulce nehraje žádnou roli. Nám se konečně sešla slušná sestava a o tom to bylo. Soupeř tento průběh nečekal, utkání bylo vyhecované,“ přibližuje Seifert dění na hřišti.

O týden dříve to přitom pro tento mančaft nebylo nejlepší, na půdě Kudlova padl jednoznačně 1:8. „Na prohry, hlavně venkovní, jsme už zvyklí. Zápasy se nám většinou kryjí s A-týmem, nemáme tak k dispozici stoprocentní sestavu. V domácích utkáních nebo těch, které se nekryjí s našim A-týmem, budeme odteď konkurenceschopnější,“ věří pevně borec, který má za sebou fotbalovou minulost v Jaroslavicích nebo Přílukách.

43letý Častulík vstřelil penaltový hattrick. Ani jsem nebyl určený, přiznává

Konec dubna však byl pro fotbalové Mysločovice velmi veselý. A-mužstvo zvítězilo podruhé v sezoně, čtvrtou Napajedlu „B“ porazilo 3:1. „Slavili jsme vlastně celý víkend,“ pousmál se Seifert. „Náš vedoucí mužstva Jiří Bittner měl 60. narozeniny a ty dvě výhry byly třešničkou na dortu. Nijak je ale nepřeceňujeme, jen už se k nám nebude jezdit tolik pro body, jako tomu bylo v minulosti!“ zdůrazňuje.

Víkend se jim povedl i díky Janu Seifertovi, dvougólovému střelci v B-týmu. „Osobně jsem spíše sváteční střelec. Byl jsem rád, že mi to tam po tak dlouhé době konečně padlo, že to pomohlo k výhře,“ staví na první místo týmový úspěch.

Nízký gólový počin je dán i malým počtem startů v probíhajícím ročníku. Seifert nastoupil pouze do čtyř zápasů – třech v „B“, jednom v „A“. „Letošní sezóna pro mě není vůbec snadná, pár zápasů se mi krylo s prací v zahraničí, nebo jsem zrovna byl zraněný/nemocný. Teď jen doufám, že ji už dochodím až do konce,“ přeje si.

Podívejte se, jak se Mysločovice radovaly z druhé výhry sezony!

Fotbal není jeho jediným koníčkem. Zaměřuje se i na další aktivity. „S klukama hrajeme Orelskou ligu. Letos se nám i zadařilo, tento víkend jedeme na Finále,“ těší se na květnovou akci. „Když se mi o víkendech nic nekryje, tak chodím fotit nějaké zápasy kluků, se kterými jsem dříve hrával,“ zmiňuje další oblíbenou činnost.

Fotbalové Mysločovice ho teď budou potřebovat na hřišti. K odlepení se od poslední místa ve IV. třídě, případně i IIII. třídě.