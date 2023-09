„Po poločase jsme vedli 4:0, v závěru jsme už do toho nešli na sto procent. Hodně jsme to přehrávali, snažili jsme se to vyťukat do branky, soupeř toho měl plné kecky. Kdybychom hráli naplno, tak by to skončilo i vyšším rozdílem,“ přemítá Jan Votava, který si v minulosti zahrál i I. B třídu.

Jen pro zajímavost, rovněž bratr Petr o minulém víkendu vstřelil svůj první gól letošního ročníku.

Mysločovice přijely pouze v deseti lidech. Jak to ovlivnilo průběh utkání?

Když má soupeř o jednoho hráče méně, tak to ovlivní celý zápas. Jeden z jejich členů je navíc doslova a do písmene v důchodu. Hosté hráli bez útoku, převaha byla znát.

Co bylo pro soupeře nejhorší?

Když někdo hraje bez útočníků, tak je to pro ně hodně těžké, střední záloha to celé neuběhá. Jakmile odkopnete balon, automaticky se vám vrací zpátky. Obrana je pak přetížená, z čehož plynou chyby. Proti oslabenému soupeři jsme měli výhodu, dostávali jsme se více do šancí. Sami jsme nebyli tolik pod tlakem.

Bylo podle vás vůbec možné, abyste utkání nezvládli?

Taková možnost není vůbec reálná. Pokud si rozumíte s míčem a jste osmdesát procent na balonu, tak této výhody dokážete využít a zápas neztratíte. Kdybychom za této situace hráli s týmem, který je o třídu výše, tak by to asi tolik poznat nebylo. Každopádně to pro nás byly povinné body.

Na výhře jste se podílel hattrickem. Do zápasu s Mysločovicemi jste přitom čekal na první gól…

Měli jsme nějaké absence, v prvních zápasech jsem hrál na stoperovi nebo defenzivním záložníkovi. Teď jsem se vrátil na svůj post, kterým je střed zálohy nebo podhrot. Hnal jsem se dopředu, bylo to i vidět. (úsměv) Je to má oblíbená pozice, vyhovuje mi.

Zažil jste už střelecky lepší zápas?

V dospělé kategorii jsem maximálně vstřelil hattrick. Naposledy jsem dal vstřelil v loňské sezoně proti B-týmu Příluk, kdy jsem měl i dvě asistence. Na další rekord jsem nemyslel, soupeře mi bylo i líto. Při třech gólech jsem šel sám z boku na brankáře hostů, zkusil jsem to zakončit, famózně to však chytl! Musel jsem ho pochválit.

Budete muset donést slivovičku?

To každopádně! Všemina je už skoro na Valašsku, slivovička tam teče proudem. (úsměv) Kromě hattricku jsem vstřelil zmíněný první gól v sezoně, tím to bude dražší, tipuju to na tři litry. (úsměv) Sám jsem Zlíňák, šéf však sám pálí, takže mám možnost ji sehnat.

Floreš odešel ze Slavičína, loni i chytal. Teď vstřelil premiérový hattrick

Za Všeminu nastupujete už čtvrtou sezonu. Jak se v roce 2020 zrodilo toto angažmá?

Působil jsem na Mladcové, vinou pracovního vytížení jsem však už nestíhal tréninky. Bylo znát, že nemám natrénováno, lítal jsem mezi A-týmem a B-týmem. Z lavičky mě to nebavilo, klidně jsem byl schopný jít o tři soutěže níže. Na Všemině bydlel brácha s tehdejší partnerkou, do klubu mě přivedl. Slovo dalo slovo, takto jsem se tu nachomýtl.

Hodnotíte tento krok kladně?

Fotbal mám hodně rád. Na Mladcové, kde bylo hodně hráčů, mi bylo jasně řečeno, že když nebudu chodit na tréninky, tak nebudu hrát. Rozhodl bych se stejně.

Je vám 34 let. Jak vnímáte svoji kariéru?

Byla všelijaká. Měl jsem v ní nějaké mezery, chvílemi se mi nechtělo hrát na velkém hřišti. Působil jsem v malé kopané, v mládežnických kategoriích jsme v sálovce vyhráli titul mistra republiky.

Jste z fotbalové rodiny, že?

Jsme tři bratři, já jsem z nich nejstarší, maximálně jsem nastupoval v I. B třídě. Osobně dělám fotbal jen pro radost, vrcholem je pro mě každý zápas. Prostřední brácha (Petr Votava) hraje v Napajedla krajskou soutěž. Nejmladší z nás (Matěj Votava) kmenově patří Kroměříží, teď je na hostování v Brodu.

Bartozel debutoval v 16 letech. Mohl jsem hrát výš, lituje opora Nedašovy Lhoty

Jak dlouho ještě budete hrát?

Už mám nějaké problémy s koleny, klouby, takže do chvíle, kdy bude sloužit zdraví. Ve čtvrté třídě však nejsou kvalitní povrchy, cítím to na nich. Tvrdé hřiště i je ve Všemině. Bude mně 35 let, zatím však chci hrát dál.

A co III. třída, plánujete ještě?

Chlapům před každou sezonou říkám, že chci hrát ještě vyšší soutěž! Měli jsme však špatný start, z šesti zápasů máme sedm bodů. Silná je navíc Lípa, stejně jako spojené B-týmy Lužkovic a Veselé. Postupové ambice bych letos nehrotil.