Jaký jste měl pocit z prvního utkání od konce podzimu?

Tréninková účast bohužel není valná, A-tým a B-tým se připravují dohromady. Proti Kostelci jsme to nakombinovali, hned pět kluků z B-mužstva bylo v základní sestavě. Ze začátku duelu jsme měli vyložené šance, které jsme neproměnili, zkušenější soupeř naopak ano, mohlo to skončit i vyšším rozdílem. Na úvod to ale nebylo špatné.

Snažíte se během zimy na něčem více zapracovat?

Samozřejmě na fyzičce, která nás na podzim trápila. Vše se ale odvíjí od zmíněné účasti na trénincích. Hlavně se tak snažíme zaměřit na to, aby nás vůbec bylo dost.

Proč vás chodí tak málo?

Největší chyba přišla hned na začátku, kdy ještě byla euforie z postupu B-mužstva. Nakonec jsme tak přihlásili dva týmy. Kluci ale pak začali chodit na vysoké školy, pracovat v jiných městech. V létě se k tomu přidala dlouhodobější zranění. Snad znovu nebudeme mít problémy jako na podzim, byl to kámen úrazu.

Jak to nyní vypadá se zdravotním stavem vašich svěřenců?

Nerad bych ještě úplně spekuloval. Po operaci kolena se však už vrátil Ondra Macharáček, který si minulé jaro vedl dobře. Plnohodnotně zpět by měli být Lukáš Macalík s Dominikem Vrbou.

Přípravu v divizních Skašticích podstupuje Dominik Horňák…

Je to mladý pracovitý kluk, co se týče fyzické připravenosti, tak je na úrovni divize. S balonem naopak měl problémy. Záleží, jak se chytí, první zápas mu měl vyjít. Už na podzim však hrál na Březnici. Byli jsme i domluveni, že by tam stejně šel na přestup nebo dlouhodobější hostování. U nás jsme s ním nepočítali.

Kádr by měl zůstat pohromadě?

Vaškovi Chovancovi skončilo hostování ve Slušovicích, mělo by však být prodloužené. Kádr by se jinak velkým způsobem měnit neměl, nemáme potřebu do toho sahat. Hodně si slibujeme od marodů, kteří jsou zpátky.

Jste devátí, na první Paseky ztrácíte 23 bodů. Jaké máte cíle do jara?

Žádné postupové ambice samozřejmě nemáme. Budeme se chtít dostat nahoru a držet se v první polovině. A také stabilizovat kádr a nemít výkyvy ve výkonech.