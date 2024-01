Loni se okresního přeboru zúčastnilo pouze dvanáct týmů, hrály se o čtyři zápasy méně. Mužstvo tehdejšího kouče Zichy přesto získalo podobný počet bodů (32). Znovu se umístilo těsně za polovinou soutěže, opětovně nemuselo řešit žádné záchranářské strasti.

Teď je vše zcela jinak. Prvních bodů se Jasenná dočkala až v sedmém kole, kdy doma udolala v současné době poslední Poteč 3:2. V říjnu pak ještě doma porazila Vysoké Pole a v důležitém střetnutí smetla Lačnov. Na sestupovou pozici má po 13 kolech náskok pouhých pěti bodů.

„Jestli nás ještě čeká tuhý boj o záchranu? To uvidíme na jaře,“ ponechal si Řezníček kamennou tvář.

Svému nastolenému trendu věří, na trenérských kolbištích se pohybuje dlouhých 18 let.

„Kdysi dávno jsem trénoval právě okresní přebor na Vsetíně. Pak jsem však kvůli synům přešel k mládeži. Zkušenosti tak mám. Nyní doufám, že se nám bude více dařit výsledkově,“ přeje si 48letý kouč, který sám v letošní sezoně zasáhl do jednoho zápasu.

Mančaft z pod Syrákova totiž na podzim musel řešit časté a velké absence, do hry šli i zkušenosti matadoři. Včetně bývalého trenéra týmu Petra Zichy, jenž si dokonce střihl tři duely.

„Náš kádr má kvalitu! Musíme však pokračovat v tom, jak trénujeme a scházet se ve větším počtu. Věřím, že by to mělo stačit,“ nepochybuje Milan Řezníček.

Podle hrajícího kouče je tento mančaft dostatečně široký. K rozšíření kádru by tak dojít nemělo.

„Žádné posily nemáme, stejně je to u odchodů,“ přiblížil stručně.

„Hlavně doufáme, že se nám uzdraví dva dlouhodobě zranění kluci, což by měli. Někteří na podzim nechodili kvůli pracovním a jiným důvodům. Snad vše klapne, početně je nás totiž dost,“ libuje si lodivod lavičky.

Jasenná se na jarní část sezony připravuje postupně, tamní fotbalisté začali chodit na fotbálky už v prosinci.

„Bylo to jednou týdně na umělé trávě v Liptále, teď v lednu v tom pokračujeme. Přidali jsme k tomu individuální běhání, na skupinu posíláme, kdo toho kolik naběhal,“ líčí průběh dosavadní přípravy.

Odvetné boje začnou za dva měsíce, dvanáctý tým okresního přeboru by do té doby měl absolvovat soustředění i přípravné zápasy.

„Soustředění máme v plánu v únoru od čtvrtka do neděle ve Vizovicích. Budeme tam chodit na umělou trávu, něco naběháme, zahrajeme fotbálky. Je to ale i o tom, abychom se potkali, měli teambuilding,“ dodává Milan Řezníček, jehož svěřenci by v zimní přípravě měli odehrát dva duely.