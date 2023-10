Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Konečně jsme se sešli v nejsilnější možné sestavě, věděli jsme, že musíme vyhrát. Vyšel nám vstup do utkání, celý zápas jsme byli lepší na míči, prostě dominantní. Ke konci jsme mohli vystřídat všechny připravené hráče. Třešničkou bylo, že jsme do útoku poslali našeho gólmana, který uzavřel skóre na 5:1. Červené karty byly jasně dané – první při prúniku našeho hráče, kdy došlo ke stažené, druhá byla po druhé žluté. Pak jsme to samozřejmě měli jednodušší.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Vítězství jsme domácím trochu darovali, špatné to bylo už od začátku. Pořádně není ani co hodnotit. Nemůžeme se na nic vymlouvat, byla to naše chyba. Možná jsme se už viděli na ukončené, nedali jsme do toho ani padesát procent, čemuž odpovídá výsledek. Byl to důležitý zápas, těžko jsme po něm hledali slova. Není to už ani přímo o fotbale, ale hlavách, dva nejzkušenější hráči se nechali vyloučit. Na podzim jsme potrápili více soupeřů, od Návojné, přes Klobouky až po Paseky. Na našem hřišti to není špatné, venku jsme to kromě pár zápasů příliš nezvládli. Fotbal v Lačnově rozhodně není na útlumu, bohužel se nám výsledkově nedařilo.“

MOMENTKY ZE ZÁPASU

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Okresní přebor, 13. kolo

Sk Jasenná – TJ Sokol Lačnov 5:1 (2:0)

Branky: 8. Jurčák, 25. Smilek, 48. Zicha, 72. Sušeň (pen.), 84. Špaček – 54. Kolínek.

ŽK: 31. Zicha, 76. Smilek – 58 Janáček, 71. Svoboda. ČK: 46. Rumánek (dvě ŽK), 80. Brhel. Rozhodčí: Rada – Macek, Otépka. Diváci: 105.