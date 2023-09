Hrdina víkendu se vždy ocitl ve správný čas na správném místě. I díky tomu se mezi dospělými dočkal prvního hattricku kariéry. „Maximem zatím byly dva góly. Teď za to padne slivovička, navíc se k tomu započítal první start a první gól. Doufám, že to skončí u litru,“ směje se.

Do Nedašovy Lhoty se dostal přes kamaráda, se kterým se zná už ze školy. V posledních letech působil v A-týmu a B-týmu Brumova. „Zeptal se mě, jestli si nechci za ni zahrát, s čímž jsem souhlasil. Sice bydlím ve Zlíně, je to přibližně 45 minut, ale to mi nevadí. Nemám co ztratit, šel jsem si zahrát pro zábavu,“ vidí pozitiva v novém angažmá.

K týmu přišel krátce po začátku sezony. Že by s mančaftem jako nováček soutěže mohl spadnout do nižší soutěže si nepřipouští. „Od angažmá mě to neodrazovalo. Akorát tady můžeme překvapit,“ zůstává klidný borec, který se dosud upsal do konce podzimu.

Josef Bartozel má zkušenosti z krajských soutěží, pro aktuálně desáté mužstvo soutěže okresního přeboru by měl být jednoznačnou posilou. „Asi bych měl být rozdílovým hráčem, s touto rolí jsem smířený. Když k tomu budou padat góly, bude to jen dobře,“ přemítá Bartozel, jehož přednosti by měly být v krytí míče i dobrém výběru místa.

Kvality Bartozela nyní můžou sledovat fanoušci v okresu. Sám si uvědomuje, že v 25 letech mohl být fotbalově někde jinde. „Už v 16 letech jsem poprvé naskočil do divize, kariéra se pak bohužel nevyvíjela,“ prohodí rukama.

„Bylo toho moc – škola, práce. Chvíli mě to bavilo, chvílemi zase ne, byl jsem ještě mladý. Potenciál byl i na třetí ligu, fotbal přeci jen máme v rodině. Teď už hraju jen tak pro radost,“ dodává fotbalisty Nedašovy Lhoty.

Bude-li pálit jako naposled, radost bude oboustranná.