Odchodem do dospělého fotbalu však jeho pozice nabrala ofenzivnější parametry, Březnici momentálně pomáhá v roli středního záložníka. „Změna pochopitelně šla poznat, ze začátku to pro mě byl nezvyk. Postupně jsem se však do toho začal více dostávat a na tuto pozici si zvykat. Pořád je dost co zlepšovat,“ míní 20letý borec.

Společně s Březnicí zažil velmi vydařený fotbalový podzim. Mužstvo se necelé tři týdny před začátkem jarní části sezony nachází na druhé pozici, na vedoucí Mladcovou ztrácí pouze bod. „Podzim hodnotíme velmi dobře, podařil se nám slušně. Samozřejmě ale nesmíme usnout na vavřínech a makat dál,“ zůstává obezřetný Lukáš Kadrle.

Březnice v průběhu podzimu vybojovala 30 bodů, za sebou nechala Lužkovice, Louky nebo Chropyni. „Tímto počinem jsme rozhodně překvapeni, dopadlo to vážně dobře. Na druhé straně jsme před zahájením sezony chtěli hrát na vrchu tabulky. Máme na to dobrý tým, ukazuje svoji kvalitu,“ pochvaluje si talentovaný záložník.

Mužstvo po loňské nedokončené sezoně převzal velmi zkušený trenér Jiří Týl, který nahradil Stanislava Vávru. Co se od té doby změnilo? „Klíčem úspěchu byla letní příprava, která se musí brát zodpovědně. Dále to byla změna trenéra, která přinesla do kabiny nový a pozitivnější impuls. A nakonec naše kabina, náš tým celkově – jak spolu držíme a jak jeden za druhého makáme,“ přiblížil Kadrle hlavní důvody vzestupu týmu, jenž na podzim sezony 2020/2021 skončil na deváté pozici.

Nyní se Březnice nachází blízko postupových vod do I. A. třídy. A Lukáš Kadrle by si ji s tímto mužstvem velmi rád zahrál. „Nechci mluvit za ostatní. Kdyby se nám ale podařilo postoupit, tak bych vyšší soutěž chtěl absolvovat.“

Samotný fotbalista se na úspěšném podzimu podílel velkou měrou – a to přes skutečnost, že poslední tři duely kvůli nemoci vynechal. „Onemocněl jsem už v průběhu sezony. Bohužel jsem to ale přešel a na konci se mi to vrátilo. Řekl jsem si, že to tentokrát už vyléčím pořádně. Kvůli tomu jsem poslední tři zápasy neabsolvoval. Na jaro bych měl být stoprocentně fit a připravený, jak po zdravotní, tak i fyzické stránce," uklidňuje fanoušky.

Před vynucenou absencí se blýskl sedmi trefami. Díky tomu patří k nejlepším střelcům soutěže, v tabulce kanonýrů březnického týmu nemá konkurenta. „Sám jsem strašně překvapený, že mi to tam celkem padalo. Zároveň jsem i spokojený, protože to je přesně to, co podle mě tým ode mě momentálně očekává. Doufám, že to ještě zlepším a vstřelím ještě více gólů,“ přeje si mladý fotbalista.

Jak dodává, sám cítí, že se Březnice o jeho fotbalové služby může opřít. „Kdybych řekl, že to tak necítím, tak bych lhal. Nikdy to ale není pouze o jednom hráči. Nejdůležitější je týmový výkon,“ zdůrazňuje Lukáš Kadrle.

Dovedou jeho osobní výkony Březnici do I. A. Třídy? O tom rozhodne jarní část sezony, která začíná na konci března. Březnice na úvod jara doma přivítá předposlední Slavkov pod Hostýnem.