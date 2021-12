Zkušený borec svoji jízdu rozjel v domácím zápase proti Loučce, kdy v rozmezí 12. a 79. minuty vstřelil hned čtyři branky, čímž v současném klubu vyrovnal svůj rekordní počin. „Od září je to pro mě vždy takové specifické – v tomto měsíci jsem manželku požádal o ruku, o rok později jsme se vzali. Teď se mi dařilo střelecky. Září mám vážně rád,“ směje se nejlepší střelec IV. B. třídy.

Čím si vysvětlujete svoji letošní bilanci?

Před třemi lety k nám přišly posily ze Štítné, skvěle jsme si sedli. K mým výkonům mi pomáhá spolupráce se středním záložníkem, který ví, kam mi dát balón. Věřím že na jaře takhle budeme pokračovat.

Jak se vám dařilo v předchozích sezonách?

Loni jsem měl přibližně gól na zápas, o sezonu dříve to v průměru byla branka a půl na utkání. Jelikož však pracuji ve světě jako řidič kamionu, tak se nedostanu na všechny zápasy, vinou čehož jsem dříve neměl ani taková čísla.

Je o vás zájem ve vyšších soutěžích?

Žádnou nabídku jsem zatím nedostal. Pravidelně mě však lanaří Bylnice, kde jsem vyrůstal. Na nový kolektiv by se zajisté zvyknout dalo, Jestřabí však už mám v srdci, navíc z devadesáti procent od pondělí do pátku bývám pryč. Na vyšší soutěže potřebujete i více tréninků. Tolik bych se tam asi necítil.

Po podzimu jste kanonýr IV. B. třídy, ale se čtyřmi žlutými kartami zroveň nejtrestanější hráč soutěže…

S protihráči v soutěži se už dobře známe, bývá to tak hodně vyhrocené. Žluté karty většinou nedostávám za fauly, ale spíše nějaké průpovídky, mám trochu prořízlou pusu. (úsměv) Na druhou stranu mi to pak pomáhá a hraji lépe.

Když se ohlédneme za podzimem Jestřabí, tak vedete tabulku. Na druhé Valašské Klobouky „B“ máte náskok čtyř bodů…

Hlavně jsme rádi, že se fotbal znovu mohl hrát. Hodně nás to motivovalo, do každého zápasu jsme chodili nadšeni. Dařilo se celému našemu týmu, žádní hráči nás neopustili ani nepřerušili kariéru. Prakticky máme stejný kolektiv, jsme na sebe zvyklí.

Disponujete i nejlepším útokem a obranou ligy…

Oproti ostatním týmům máme mladší kádr. V útoku a obraně hrají chlapi kolem třicítky, jsou na vrcholu kariéry. Starší hrají rozumem, ví co a jak udělat, nejsou vyplašení. Největší zásluhu bych ale dal našemu gólmanovi, je opravdu výborný. Chytal za Štítnou, vyzkoušel si i MSFL. Obrana je díky němu jistější. Může mu přihrát a cítit se klidněji.

Do sezony jste přitom vstoupili remízou proti Smolině, které po podzimu patří šesté místo. Čemu to připisujete?

Jednak jsme ještě nebyli rozehraní, jednak nám chyběli čtyři hráči základní sestavy. Takové absence už pak jdou poznat. Plichta vzhledem ke všem okolnostem byla pro nás dobrá. Museli jsme si pak říct, že takhle to dále nepůjde.

Máte postupové ambice?

S vedením jsme to zatím neprobírali, je to spíše otázka na ně. Když bych však mluvil pouze za sebe, tak bych rozhodně rád zkusil vyšší soutěže. Uvidíme, jak by se vedení případně rozhodlo.