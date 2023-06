Sezonu jste zakončili s náskokem 15 bodů na druhé Doubravy. Byla postupová radost pořád tak spontánní?

Byla, moc, zvláště po loňském roce! Tehdy nám byl po ukončení sezony nabídnut postup do okresního přeboru, kluci si však řekli, že si okres sami chtějí vykopat. Podařilo se jim to výborně, vítězství v soutěži o to více těší. Jsem rád, že se to povedlo.

Debatovali jste vůbec o tom, zda vyšší soutěž přijmete?

Debaty vedly pouze směrem k postupu. Už na začátku se řeklo, že pokud skončíme první, tak půjdeme nahoru.

O soutěži už máte jasno. Jak jste spokojeni se stávající soupiskou?

Některé zápasy jsme měli bez možnosti střídání, na utkání jsme jezdili pouze v 11 lidech. Čím více se vyhrávalo, tím to kluky začalo více bavit. V posledním domácím utkání jsme na střídání měli pět šest kluků, byli jsme kompletní. Ani já jsem nemusel do dresu. (se smíchem) Věkový průměr je dobře nastavený, naopak ještě čekáme, že by se někteří mohli vrátit. Pak už je na trenérovi, kteří hráči budou na hřišti.

Budete mužstvo přes léto doplňovat?

Zatím nebudeme, nemyslím si, že by k něčemu zásadnímu mělo dojít. Všichni z konce minulé sezony potvrdili, že budou pokračovat i v té další. Spíše očekávám stagnaci ze strany podstatně starších hráčů, kteří to rádi přenechají mladším. Na druhou stranu nemáme informace, že by se někdo měl vrátit.

Vezmete-li v úvahu aktuální kvalitu mužstva. Má na udržení se v soutěži?

V okresu jsme už dvakrát byli, a co soutěž sleduju, tak věřím, že ji zvládneme. Nechci nic předvídat, troufám si ale tvrdit, že budeme na předních místech. Kluci mají kvalitu, hrají výborný fotbal. Je to podpořeno vynikající obranou.

Vaší ambicí tedy bude pohybovat se ve vrchních patrech tabulky?

Pokud budu upřímný, tak ano, chceme být nahoře.

Případně se i rvát o postup?

To už je příliš, nebylo by to ani přirozené. (úsměv) Takto dopředu se rozhodně nedíváme, každá soutěž s sebou nese komplikace. A ta vyšší o to víc.

Mužstvo vedl trenér Pavel Studénka. Předpokládám, že zůstane na svém místě…

Mám příslib, že ano. Pavel bude mít za chvíli krásných 70 let, je to požehnaný věk. Jeho vitalita je však neskutečná, věřím, že v tom bude pokračovat.

Na postupu má velkou zásluhu, že?

Je to dominantní člověk, kluci za ním jdou. Rozumí tomu. Navíc je velmi komunikativní, kamarádský, což je velmi důležité. Zkušenost z trenérské strany je velká.

V okresním přeboru jste působili už v minulosti. Jaké nyní máte ohlasy přímo z obce?

Nadšení je velké. Nejde však o samotný postup, ale jeho průběh. Je neskutečné, že kluci neprohráli tolik zápasů, že většinu z nich vyhráli. Toto je daleko více než onen postup. Lidi fotbalem žili, podle toho to i vypadalo, chodili čím dál více. Samozřejmě jezdili i na venkovní utkání, což je důležité.

Jaké očekáváte návštěvy?

Moc predikovat se to nedá. Začátky budou ve stavu oťukávání, fanoušci budou zvědaví. Očekávám tak, že na první zápasy bude chodit daleko více lidí, i z okolních obci. Že se budou chtít podívat na kvalitu soutěže, na hráče, týmy.