Nováček vletěl do okresu ve velkém stylu – v úvodních čtyřech zápasech neztratil jediný bod, čímž i díky předchozímu působení ve „trojce“ natáhl šňůru neporazitelnosti na 27 utkání .

Bodový přísun Kašavy se nakonec zastavil na 25 bodech. Na všechny z nich dosáhla s týmy, které po polovině sezony nechala pod sebou. S prvními třemi mužstvy, tedy Pasekami, Štípou a Luhačovicemi B, shodně padla. „Dost se mi nelíbilo, že jsme s nimi nezískali ani bod,“ přiznává Studénka.

Jeho svěřenci si do tabulky mohli připsat i více bodů, výsledkově však neustáli zápasy s Újezdem a Vysokým Polem. „Poslední porážka s Újezdem mě nadzvedla, nezvládli jsme to. Hosté zaslouženě vyhráli, hráli dobře. S Vysokým Polem jsme v posledních vteřinách přišli o vedení 2:1. Nepočítal jsme však s vítězstvím nad Klobouky, těžký zápas byl také v Nedašově Lhotě. Se čtvrtým místem musím být spokojený,“ zdůrazňuje.

Jaro se nezadržitelně blíží, s ním také odvetná část fotbalové sezony nižších soutěží. Mužstvo Pavla Studénky na vedoucí Paseky ztrácí 12 bodů, se záchranou si naopak nemusí dělat starosti. „Cíle? Na umístění se nedívám,“ říká rezolutně zkušený trenér.

„Pořád máme co zlepšovat, v týmu je spousta mladých kluků, pět z nich má kolem 18 let. Dobře je to namíchané se střední generací, k tomu máme dva zkušené hráče Pavla Zbranka a Milana Šumšala. Mužstvo je vhodně poskládané,“ libuje si držitel ceny Dr. Václava Jíry.

Borci z Kašavy během zimy ve čtvrtky naháněli fyzičku, trenérovi se scházelo zhruba deset lidí.

Zúčastnili se také jednoho přátelského utkání, s Veselou z I. B třídy odehráli remízový duel 2:2. A Studénka byl z něj téměř až nadšený. „Nasadili jsme spoustu mladých kluků, přesto jsme odehráli velice dobrý zápas, drželi jsme s nimi krok. Sami nás chválili,“ přiblížil.

Čtvrtý tým podzimu se od tohoto pátku tradičně připravuje na soustředění v Luhačovicích, kromě Veselé se ještě představí ve dvou přípravných zápasech s týmy z Uherskohradišstka. Do nich by mohl zasáhnout i 16letý Štěpán Červenka, který poslední dobou naskakoval za dorost Pasek.

Kašava do jara vstoupí v neděli 24. března proti Štípě, přesně o týden později znovu před vlastními fanoušky přivítá Valašské Klobouky.

Pavel Studénka se v dalších týdnech a měsících mimo jiné těší na duely s předními týmy tabulky. „Štípu, Luhačovice B i Paseky máme na jaře doma. Jsem velice zvědavý, jak se s těmito mančafty popereme a dokážeme se rovnat. Bude to pro nás měřítko,“ uvědomuje si 70letý kouč.