Nástup do druhé půle nebyl ze strany domácích tolik výrazný. I přesto měli možnosti na rozšiřování brankového účtu. „Ve druhém poločase jsme i nadále pokračovali ve vytváření šancí, zprvu nám to tam ale nechtělo padat. V posledních patnácti minutách zápasu se to už prolomilo, když jsme přidali další čtyři branky,“ zmiňuje trefy svého mančaftu v rozmezí 76. a 90. minuty.

Za Horní Lhotu se poprvé prosadili Ondřej Trška a Šimon Švadleňák. Kromě už dříve zmíněného Pavla Hlavičky jednou skóroval také Petr Smištík.

O zbývající čtyři trefy se postaral hrdina sobotního zápasu Zdeněk Plášek. „Osobně jsem měl před zápasem trochu obavu, abychom Loučku neobdarovali body. I když se jí sezona nevydařila a získala pouhé čtyři body, tak se přeci jen hrálo malé derby. To vždy může dopadnout jakkoliv. Mé obavy se naštěstí nepotvrdily, zápas jsme jednoznačně měli na naší straně,“ zdůrazňuje.

32letý záložník se trefil ve 23., 76., 78. a 90. minutě. Čtyři trefy v jednom zápase zapsal vůbec poprvé. „Je to už nějakou chvíli zpátky, kdy jsem vstřelil hattrick, osobní rekord ale padl teď s Loučkou,“ usmívá se spokojeně.

Jedním zápasem překonal to, na co dosáhl v celém letošním ročníku IV. B. třídy. „S rodinou jsme se odstěhovali do Otrokovic, na fotbal už tak není moc času. Spíše pouze dojíždím na domácí zápasy, není tolik příležitostí se prosazovat,“ vysvětlil Plášek.

Zároveň ví, že problém byl i v samotné efektivitě. „Hlavně je ale potřeba proměňovat šance, což se vždy bohužel nedaří. Vyšlo to alespoň nyní proti Loučce.“

Oba týmy v sobotu odehrály poslední soutěžní zápas sezony 2021/2022, pochopitelně tak ze sebe chtěly vymáčknout úplné maximum. „Každý si takové utkání chce užít a na ukončenou si udělat pořádnou žízeň. Myslím si, že se nám to vydařilo na výbornou,“ culí se Zdeněk Plášek.

Horní Lhota dnes už uplynulý ročník IV. B. třídy zakončila na čtvrtém místě se ziskem 29 bodů a skóre 39:23. Na první Jestřábí ztratila jedenáct bodů.

Stačil však jeden zápas a mohla skončit druhá. „Sezonu bych zhodnotil dobře. Pouze je velká škoda domácí porážky s Valašskými Klobouky, nedokázali jsme si s nimi poradit. Mohli jsme být tabulkově výše,“ uvědomuje si Plášek.

Stejně jako další týmy, tak ani Horní Lhota se vždy plně nemohla spolehnout na ideálně složený kádr. „Bohužel jsme se potýkali s řadou zranění. Věřím ale, že přes letní pauzu to každý doléčí a na podzimní část sezony se opět potkáme na hřišti,“ přeje si Zdeněk Plášek.