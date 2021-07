„Po prakticky téměř dvouleté přestávce jsme netušili, jak moc nucená pauza vezme fotbalistům chuť do hry. Naštěstí z pohledu přihlášených týmů do nové sezony k žádným zničujícím a katastrofálním scénářům nedošlo,“ shodli se a oddechli si zástupci všech regionálních fotbalových svazů v našem kraji.

Suverénně nejméně změn hlásí kopaná na Uherskohradišťsku. Zde nejenže nedošlo k jedinému odhlášení v rámci mužských soutěží, naopak se přihlásily hned dva nové kluby!

„Velkou radost mi udělaly Drslavice, které se i díky výbornému zázemí rozhodly pro návrat. Navíc nový soutěžní ročník u nás ze Zlínska rozehraje rezerva Viktorky Otrokovice,“ upřesnil šéf OFS Uherské Hradiště František Miko.

„Podobně dobré zprávy mám i z mládeže. V dorosteneckých kategoriích sice ještě dva celky váhají s přihláškou, na druhou stranu se nám nově přihlásil do žáků klub z Kan Veselí. Jsem moc rád, že nás covidové starosti téměř nepoznamenaly,“ netají se Miko.

Podobně dobře na tom jsou i na Vsetínsku.

„Počet přihlášených klubů mužů máme stejný a dokonce více dorosteneckých,“ mne si ruce člen VV OFS a sekretář Pavel Březík.

„I proto se nám podaří zachovat hrací systém, kdy v okrese zůstává 12 účastníků a budeme mít tři menší skupiny okresní soutěže s následnou nástavbou,“ potvrdil Březík.

Minimum změn také hlásí v okrese Zlín.

„Sice ještě nemáme vše zpracováno, ale změn je minimum. Naopak nám přibyl jeden tým dorostenců. V příštích dnech budeme finalizovat rozlosování a výsledek oznámíme ve středu,“ upřesnil předseda STK OFS Zlín Dušan Krajčovič.

Nejvíce posunů v rámci svých soutěží má pochopitelně Zlínský krajský fotbalový svaz. I přese všechno ale bude mít naplněny všechny mužské soutěže, k dílčím změnám však museli sáhnout v kategorii dorostenců.

„Abychom nezkomplikovali situaci v okresech, budeme hrát přebor s 13 účastníky a dvě krajské soutěže po deseti,“ sčítá člen VV KFS a šéf Sportovně-technické komise Stanislav Travenec.

„Z pohledu budoucnosti je ale zde situace nejvážnější. Pokud totiž nebude dostatek dorosteneckých týmů, nebude za pár let ani tolik seniorských,“ varuje.

Pokud v mužských soutěžích řízených KFS už došlo k odhlášení týmu, tak se jednalo o ty rezervní.

„Že k něčemu takovému dojde, se dalo očekávat. Počet klubů napříč naším krajem sice zůstal zachován, ale členská základna se o něco málo ztenčila. A právě ve větších klubech se záložními týmy to asi pocítili nejvíce,“ míní Travenec, jehož těší aktuální úspěch národního týmu na EURO.

„Toto je i pro náš regionální fotbal nejlepší reklama a předpoklad růstu základny!“

Na Kroměřížsku, jako jediném okrese v kraji, již nehrají soutěže dorostenců. Čtyři celky této věkové kategorie se přidaly k soutěžím na Zlínsku.

„Ti, co se vzdali lepších soutěží, pro to určitě měli důvod. Ve většině případů kádr zestárl, zeštíhlel a proto se rozhodli hrát pro radost v nižších soutěžích,“ cítí předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

A co stojí za odhlášením klubů z III. tříd?

„Zatímco v Bařicích mají delší čas problém s malým počtem hráčů, v Kyselovicích dlouhodobě chybí mládežnická základna. Každopádně aktuálně máme z pohledu území přetlak v severní skupině, naopak v jižní je méně účastníku. Museli jsme tak sáhnout k nepopulárnímu kroku a dva týmy z áčka minimálně na tuto sezonu přeložit do béčka. Kluby na to reagují negativně, což chápu, ale toto bylo nutné zlo a nejlepší řešení. Za rok může být vše jinak,“ vzkázal Kopčil, jenž věří, že nová sezona se rozehraje.

„Jaká ale bude situace na konci října, to je hvězdách,“ krčí rameny předseda OFS Kroměříž.

Změny v mužských soutěžích



KFS Zlín (přihlášky do 10. 6., rozhodný den 29. 6.)

KP: Divizní Brumov se dobrovolně přihlásil do KP. Místo něj do divize, po odmítnutí Luhačovic, postoupil Holešov.

I. A třída: Skupina A: Valašské Klobouky se přihlásily jen do okresního přeboru (Zlín). Místo nich si coby nejlepší týmy po podzimní části I. B třídy skupiny A polepšila Bylnice.

I. B třída: Skupina A: Za Bylnici, po odmítnutí postupu Štípy (2. tým OP Zlín), zde postoupily po podzimu třetí Příluky.

Skupina B: Luhačovice B se přihlásily do okresního přeboru, místo nich postoupil po podzimu nejlepší celek OP Zlín Lhota.Skupina C: Slovácko C se nepřihlásilo, místo něj využily právo postupu Polešovice (1. celek OP Uherské Hradiště). Odhlásila se i rezerva Morkovic, který nahradí po podzimu nejlepší celek OP Kroměříž Zborovice.

OFS KM (přihlášky do 21. 6., rozhodný den 4. 7.)

OP: Morkovice B dobrovolně „sestoupily“, na místo nich jdou do I. B třídy Zborovice. Z okresu Komárno a Tučapy se přihlásily jen do III. třídy, místo nich postoupila nejlepší Kroměříž B a při nezájmu Bystřice B ještě Spartak Hulín.

Ve III. třídě ješět nad startem vidí otazník u Kyselovic (zatím se nepřihlásily) a Bařic (zvažují odhlášení). Rozhodnuto bude pop víkendu, neboť „rozhodným dnem) bude neděle 4. července.

OFS Vsetín (přihlášky do 25. 6, rozhodný den: na konci příštího týdne)

OP: Liptál se přihlásil jen do III. třídy, místo něj postoupil Leskovec. Ve III. třídě se sice nepřihlásily rezervy Halenkova a Choryně, naopak Dolní Bečva přihlásila nově svou rezervu a návrat z okresu Zlín hlásí Študlov.

OFS UH (30. 6., rozhodný den: 12. 7., 13. 7. los soutěží a poháru)

OP: Slovácko C sestup z I. B třídy, místo něj postoupily Polešovice

OS: přihlásily se týmy Vikt. Otrokovice B a Drslavice.

OFS Zlín (25. 6., rozhodný den 7. 7.)

OP: Z vyšších soutěží se přihlásily Valašské Klobouky a Luhačovice B, na jejich místa postoupily Lhota a Bylnice.