Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Bylo to klasické derby, bojovné. Štítná dala do hry více srdce, bojovala. Naopak my byli po středeční pohárové prohře s Provodovem (1:2) ospalí. Šli jsme třikrát do vedení, z tohoto pohledu se měl zápas zvládnout. Bohužel jsme v nastavení všichni selhali, nezvládli závěr. Tak zkušený tým to musí uhrát. Penalty již byly loterie. Měli jsme tři body na dosah, ale takticky jsme duel nezvládli. Štítná nám ukázala, jak se má hrát o body.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Po středečním pohárovém zápase jsme bohužel nemohli počítat se dvěma klíčovými hráči, kteří si odnesli nepříjemná zranění. Hra byla víceméně vyrovnaná a dokázali jsme v první půli po pěkné kombinační akci vstřelit Minárikem branku. V druhé půli se již hrálo více ofenzivně, Štítná dokázala hned v úvodu druhé půle vyrovnat. I přesto jsme šli opět do vedení po výstavní brance Svati Beňa levačkou od břevna do brány. Soupeř, ale zbraně nesložil a opět zápas vyrovnal. V 85. minutě po rohovém kopu Michala Gabka přímo do brány, tento gólman hostů vyrazil a Milan Mujkoš nás poslal do vedení. Bohužel v nastaveném čase v 94. minutě hosté opět vyrovnali po rohovém kopu. Následný penaltový rozstřel zvládli lépe a berou další bod. Bohužel jsme nedokázali vedení udržet a zaplatili za to ztrátou dvou důležitých bodů.“

Přemysl Doruška, asistent trenéra Štítné n. Vl.: „Začali jsme aktivně a prvních dvacet minut jsme měli míč vice pod kontrolou, ale gólem neskončila hlavička Smolky ani trestný kop Hnaníčka , jenž rozezvučel břevno. Domácí měli první půli dvě příležitosti a hned tu první využil Minárikem. Druhou situaci domácího Vašičky bravurně vychytal Řehák. Začátek druhého poločasu nám vyšel a ze standardky se trefil Hnaníček - 1:1. Domácí poslal do vedení nechytatelnou střelou z poza šestnáctky Beňo. V 73. minutě přišel na hřiště Černý a jeho první dotyk z míčem znamenal vyrovnání. Závěr byl hodně hektický - nejdřív Mujkoš dostal Nevšovou opět do vedení, ale nás to nezlomilo a touha po vyrovnání byla naplněna v nastavení, kdy po rohu Vítka Chovančíka se trefil hlavou jeho bratr Tomáš. No a v penaltovém rozstřelu jsme byli přesnější.“

Branky: 27. Minárik, 57. Beňo, 86. Mujkoš - 46. Hnaníček, 74. Černý, 94. Chovančík. Rozhodčí: Filgas, 140 diváků.

NEDAŠOV - SLUŠOVICE 1:3 (1:0)

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „Se Slušovicemi se nám dlouhodobě nedaří a chtěli jsme doma bilanci vylepšit v podobě tří bodů. První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Vytvářeli jsme si šance a je jenom škoda, že jsme nedokázali vstřelit více gólů. Ve 21. minutě jsme šli do vedení po křižné střele Šenkeříka. Hosté nám hrozili především z brejků, které naštěstí pro nás pochytal gólman Solař. Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně a hned v 50. minutě jsme inkasovali. To byl pro nás zlom a od té doby jsme nebyli schopni hrát to, co jsme chtěli. Slušovice jsme pouštěli více do kombinací a vytvářeli si více šancí. V 68. minutě šli hosté do vedení. I přes naší velkou snahu se nám už nepodařilo skórovat a naopak v poslední minutě hosté přidali třetí gól. Opět se nám potvrdilo, že Slušovice nejsou náš oblíbený tým.“

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Tentokráte musím vyseknout poklonu rozhodčímu Kotačkovi, který se nenechal strhnout atmosférou utkání a pískal rovinu. Kvůli několika zraněných a marodů jsme povolali i šikovné dorostence, které budeme postupně do týmu zapracovávat. Úvod utkání se nesl v opatrném duchu, jelikož se oba celky znají z minulé sezony. Hra se točila pouze kolem šestnáctek s minimem šancí. Ve 21. minutě se nám vrátil dlouhý balón po našem odkopu zpět do otevřené obrany a po nedůrazném bránění Šenkeřík otevřel skóre 1:0. O chvíli později to mohlo být už 2:0 , ale rozhodčí správně odmával ofsajd. Domácí byli více na míči, měli šance, ale naše obrana již byla pozorná. My jsme si vážnější šanci nevypracovali. Od druhého poločasu, ale na trávník vyběhlo úplně jiné mužstvo, více jsme kombinovali a drželi míč. Úspěch se dostavil v 50. minutě, když Kvasnica zužitkoval nahrávku Večeři. Začal se hrát oboustranně pohledný, rychlý, útočný fotbal. Po jednom rychlém protiútoku jsme se dostali do vedení, kdy po centru Bořuty sklepl míč pod sebe Klečka a Tkadlec rozvlnil síť – 1:2. Domácí se poté samozřejmě tlačili do vyrovnání, ale naše kompaktní mužstvo již nepřipustilo další zápletku. Navíc v nastavení do již otevřené obrany vnikl Klečka a míč po ose Kvasnica - Zedníček a zase Kvasnica střelou po zemi pečetil výsledek.“

Branky: 21. Šenkeřík - 50., 90. Kvasnica, 68. Tkadlec. Rozhodčí: Kotačka, 365 diváků.

NAPAJEDLA - BYSTŘICE P. H. 2:1 (0:1)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Nebylo to pro nás vůbec jednoduché, a i když jsme si v prvním poločase vypracovali gólové šance, tak jsem jej prohráli 0:1. Inkasovali jsme totiž gól do šatny z pokutového kopu. Hosté v po změně stran bránili náskok a podnikali nebezpečné brejky, bylo těžké se do zhuštěné obrany prosadit. Podařilo se nám to až v závěru utkání, kdy se v 82. minutě konečně trefil Hudák a tři minuty po něm rozhodl Zimčík. Tady musím jednoznačně své mužstvo pochválit za obrovskou bojovnost a snahu utkání otočit, což se podařilo a důležité tři body zůstaly doma.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Ve vyrovnaném prvním poločase jsme se ujali vedení před přestávkou z penalty Ondrouškem po faulu na Kubíka. Začátek druhého dějství se podobal tomu prvnímu, obě mužstva si vytvořila nějaké náznaky šancí, které ale ke vstřelení branky nevedly. Postupem času nás domácí začali přehrávat ve středové řadě a hrozili nebezpečnými centry, kterým jsme jen s obtížemi odolávali. V 80 minutě jsme měli šanci vstřelit druhou branku, bohužel střela Ondrouška skončila na tyči. Trest přišel vzápětí. Po dalším centru jsme ve velkém vápně neuhlídali Hudáka, který hlavou vyrovnal. A aby toho nebylo málo, po naší chybě ve středu hřiště a dalším centru se soupeř prosadil hlavou podruhé. Ztratili jsme tak v závěru dobře rozehraný zápas a znovu jsme vyšli bodově naprázdno.“

Branky: 81. Hudák, 84. Zimčík - 45. Ondroušek (pen.). Rozhodčí: Stodůlka, 120 diváků.

MORKOVICE - KVASICE 2:3 P. (0:2)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Do utkání z kvalitním soupeřem jsme nevstoupili dobře. Do poločasu jsme inkasovali dvě branky po hrubých chybách. Nehráli jsme jak chtěli, špatně reagujeme při ztrátě míče. V druhém poločase jsme přidali a podařilo se nám srovnat. Utkání skončilo spravedlivou remízou. Na pokutové kopy jsme neuspěli, protože jsme tři neproměnili.

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Ztratili jsme bod, měli jsme hrát zodpověděn celý zápas. První půlka byla od nás strašně poctivá, na těžkém terénu jsme hráli jednodušší fotbal, dařily se nám proměňovat šance. Morkovice nastřelily tyč a jednu vyloženou šanci nedali. Vše vypadalo dobře, ale k druhé půli jsme přistoupili strašně lajdácky, profesorky. Chtěli jsme hrát fotbal na vlastní polovině, soupeř nás začal dorážet a my začali dělat chyby. První gól byl laciný, kdy nejmenší hráč přehlavičkoval naši obranu. Morkovice se dostaly na koně, ale my dál byli profesorští. Druhá půle mi připomněl náš středeční pohárový duel, což se opět nevyplatilo. Naštěstí jsme v penaltách vystříleli druhý bod. Remíza byla zasloužená, ale sami jsme ztratili bod.

Branky: 59. Knap, 64. Oplt - 19. Lepša, 31. Neubert. Rozhodčí: Kovářčík, 170 diváků.

PROVODOV - V. KARLOVICE 3:1 (2:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Utkání začalo v poklidném tempu, mladý karlovický tým bojoval statečně a odolával našemu dobře hrajícímu týmu. Ale jen půl hodiny, poté se trefil z dorážky Huťka. Když se o deset minut později prosadil Hlobil, zdálo se být rozhodnuto. Naše hra již postrádala důraz a po brutální chybě defenzivy dovolila zkorigovat výsledek a hosty dostat zpět do hry. Naštěstí jsme kontrovali o pět minut později a dvougólový rozdíl již kontrolovali, utkání se pak už víceméně dohrávalo s povinnosti.“

Branky: 36. Huťka, 43. Hlobil (pen.), 57. Elšík - 50. Jakeš. Rozhodčí: Zpěvák, 26 diváků.

LUHAČOVICE - BORŠICE 1:2 P. (1:1)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Byl to dobrý zápas. Opravdu mě to bavilo, soupeř chtěl hrát, oba týmy bojovaly. I když jsme byli jako domácí tým aktivnější, nepodařilo se nám proměnit rozhodující šance. V penaltách jsme propadli, proto bereme jen bod.”

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Jsem naprosto šťastný především z toho, že kluci získávají půdu pod nohama. Navíc se dokážeme vypořádat i s absencí jednoho dvou hráčů. I přese všechno se hrál fantastický fotbal, kterému přispěli rozhodčí. Jsou totiž článkem, který dá impulz, co se bude dít na hřišti. Ve vyrovnaném boji domácí hrozili ze standardek, my byli nebezpeční ze hry. Z těchto situací padly úvodní dva góly, my vyrovnali z penalty, kterou proměnil rodilý Boršičák Janík. Ve zbytku času to už bylo o druhém gólu, ale ten se nepodařilo dát nikomu. V penaltovém rozstřelu nám zařídil druhý bod náš mág, gólman Janečka. Podali jsme výborný kolektivní výkon, ve kterém vyčníval Lukáš Malý!“

Branky: 31. Slobodian - 33. Janík (pen.). Rozhodčí: Bartoň, 50 diváků.

BAŤOV - HOLEŠOV 3:0 (1:0)

Hynek Bršlica, sekretář Baťova: „K vidění bylo zajímavé utkání. V úvodu to byla více taktická hra, ale postupem času jsme se i při větším držení míče dostávali do gólových příležitostí, které jsme až trestuhodně neproměňovali. Po většinu prvního poločasu jsme byli lepší a zaslouženě jsme šli ve 29. minutě do vedení, když se v pokutovém území dobře zorientoval Ondra Žáček. Druhý poločas jsme začali opět velmi aktivně, pokračovali v dobrém výkonu, a když centr Ondry Žáčka zapadnul do šibenice, zdálo se být rozhodnuto. Hosté ovšem nesložili zbraně a snažili se dále o vstřelení kontaktní branky. Naši kluci ovšem hráli velmi dobře a při větší produktivitě mohli zápas rozhodnout dříve než v 79. minutě, když se po krásné křídelní akci prosadil Pavel Krajča. Velkou pochvalu zaslouží všichni hráči, ale i diváci společně s fanklubem SKB, kteří vytvořili výbornou fotbalovou kulisu.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Soupeř se na nás velmi dobře nachystal a v prvním poločase nás nepustil do žádné vyložené akce. I proto vedli domácí 1:0. O přestávce jsme si čekali pár věcí, které měly vést ke zlepšení, ale místo vyrovnání jsme rychle inkasovali druhý gól, musím uznat že krásný, z kategorie životních. Po přestávce jsme měli pár šancí, hlavně hlavička Čepa byla slibná, ale nedokázali jsme se prosadit. Soupeř ke konci potvrdil výhru třetí trefou. Sportovně musíme uznat, že domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 29., 47. Žáček, 79. Krajča. Rozhodčí: Dorotík, 185 diváků.

1. Kvasice 5 4 1 0 0 15:3 14

2. Baťov 5 4 0 0 1 13:7 12

3. Holešov 5 4 0 0 1 11:5 12

4. Luhačovice 5 3 0 1 1 15:9 10

5. Morkovice 5 2 1 1 1 13:9 9

6. Provodov 5 3 0 0 2 13:9 9

7. Boršice 5 1 2 0 2 8:10 7

8. Nedašov 5 2 0 0 3 8:10 6

9. Nevšová 5 1 1 1 2 7:9 6

10. Napajedla 5 2 0 0 3 6:9 6

11. Slušovice 5 1 0 2 2 8:11 5

12. Bystřice p. H. 5 1 1 0 3 7:10 5

13. Štítná n. Vl. 5 0 1 2 2 11:20 4

14. V. Karlovice 5 0 0 0 5 3:17 0