„Start do minulé sezony se týmu opravdu povedl, ještě to ale bylo za období bývalého trenéra. Zápasy jsem navštěvoval a kluci hráli výborně," poukázal Trčka mimo jiné na skóre 24:11.

První prohra se dostavila až 9. října v domácím střetnutí proti Rokytnici, které fotbalisté Lačnova prohráli 1:4. Výhry se pak dočkali až přesně o půl roku později proti Drnovicím.

„V naší skupině III. třídy v průběhu sezony vyhrával a prohrával dá se říci každý s každým, proto byla také tabulka až do konce sezóny velmi vyrovnaná."

Lačnovu se změna okresu líbí. "Na Zlínsku útočíme na postup"

Lačnov nakonec na postupující Nedašovu Lhotu ztratil 12 bodů, na třetí Rudimov jen bodů šest. Podle Davida Trčky mohli jeho svěřenci skončit výše.

„Mě osobně mrzí zápas v Rokytnici, kde jsme před koncem jara ztratili tři body z toho důvodu, že jsme absolutně nezvládli vstup do zápasu, chvíli po začátku jsme prohrávali 3:0. S výsledkem jsme už nic nedokázali udělat," mrzela Trčku prohra na půdě druhého týmu soutěže.

„Další důležité body jsme ztratili v posledním zápase proti Pozlovicím, bohužel nám chybělo několik důležitých hráčů a nepodařilo se nám najít se soupeřem shodu v přesunu termínu. Těchto šest bodů nám v závěru chybělo k tomu, abychom sezonu zakončili na druhém nebo třetím místě."

Velký rozdíl byl vidět v domácích a venkovních zápasech. Zatímco před svými fanoušky získali 26 bodů, venku za celou sezonu jen 6 bodů!

„Jsem rád, že i na jaře se nám dařilo vyhrávat domácí zápasy, že jsme u nás nerozdávali body. A to i díky velkému zájmu a podpoře našich fanoušků!" klaní se důležité části tamního fotbalu.

Kašava loni postup zamítla, teď neprohrála! Předseda mluví o ambicích i kádru

Soutěž jste zakončili na šestém místě. Napadlo vás, že byste si v příštím ročníku mohli zahrát okresní přebor?

Když sezonu zakončíte na 6. místě, tak vás myšlenky na okresní přebor nenapadají. Proto jsme rádi, že se nám taková možnost nakonec naskytla.

Prozradíte, jak se vaše působení v okresním přeboru seběhlo?

Našemu předsedovi Václavu Miklovičovi zavolali zástupci OFS Zlín s tím, jestli nemáme zájem od příští sezony nastupovat v okresním přeboru. Následně byli obvoláni všichni hráči našeho týmu, aby se k možnosti postupu vyjádřili. Valná většina týmu s postupem souhlasila, a proto se nyní chystáme na novou výzvu.

Jak dlouho jste nad touto výzvou váhali?

Popravdě moc času na rozmyšlenou nebylo, takže čas na nějaké dlouhé váhání nebyl. Shoda byla téměř stoprocentní možná i proto, že v nadcházející sezoně bude TJ Sokol Lačnov slavit 70. výročí svého vzniku. Postupem jsme snad udělali radost také našim fanouškům. Sezona v okresním přeboru určitě přispěje ke kvalitním oslavám tohoto výročí.

Jak moc jste museli změnit plány oproti působení ve III. třídě?

Plány jsme museli změnit zejména přístupem k tréninku. V minulosti jsme trénovali pouze pátky, nyní jsou tréninky dvakrát týdně, i když bohužel hodně našich hráčů pracuje na směny a je problém, aby se na tréninku sešel kompletní tým. Musím ale hráče pochválit, protože naběhávají potřebné kilometry ve svém osobním volnu a snaží se, aby byli na novou sezonu po fyzické stránce připraveni.

Nedašova Lhota odvrátila krizi i konec fotbalu. Titul? Dost emotivní, říká Pacík

Změnil se od loňské sezony kádr?

V minulé sezoně jsme měli tým kompletně složený pouze z hráčů z naší obce, za což jsme samozřejmě rádi. Do nové sezóny jsme ale chtěli tým doplnit o tři až čtyři hráče, kteří by nám pomohli zkvalitnit hru zejména v útočné fázi. Do dnešního dne jsme získali dvě posily a další dva hráči jsou ještě v jednání. Bohužel hráčů je i v širokém okolí velký nedostatek a je obtížné někoho, kdo pomůže hru zkvalitnit, sehnat. Chtěli jsme zejména udržet všechny naše hráče z minulé sezony a to se nám podařilo.

Fanoušky v nadcházejícím ročníku čekají nová utkání. Na jaké zápasy se nejvíce těšíte? Jak speciální bude nastoupit proti Valašským Kloboukům?

My se těšíme na všechny zápasy, zejména ty domácí. Zajímavých utkání z důvodu blízkosti obcí bude více, například s Potečí, Návojnou nebo Nedašovou Lhotou. Samozřejmě derby pro nás bude i zápas s Valašskými Klobouky. Dle mě se jedná o jednoho z favoritů soutěže, který bude mít postupové ambice a my se budeme snažit v tomto utkání překvapit a získat nějaké body.

Už jsme předeslali, že v loňském ročníku jste skončili na šestém místě. O sezonu dříve šly do okresního přeboru Vizovice, které dokonce „postoupily" z 9. místa III. třídy. Nakonec spadly. Neobáváte se podobného osudu?

Dobře vím, jak Vizovice v minulé sezoně dopadly, vždy bohužel někdo musí sestoupit. Teď to byly Vizovice a v nadcházející sezoně to bude zase někdo jiný. My vynaložíme veškeré úsilí, aby se nás sestup netýkal. Věřím, že pokud půjdeme do každého zápasu naplno a budeme se scházet pravidelně v kvalitní sestavě, tak se nás boje o sestup určitě týkat nebudou. Opatření jsou jednoduchá, přivést hráče k doplnění a zkvalitnění stávajícího kádru a v co největší míře se věnovat tréninku.