„Na začátku jara chceme mít čisté svědomí. Když to nepůjde, tak to nepůjde, když ano, bude to jedině dobře. Všichni jsou tak nastaveni. Zatím nás chodí hodně, doufám, že to bude pokračovat,“ apeluje Miklovič na dálku na své parťáky.

Jsme v polovině ledna. Jak to máte se zimní přípravou?

Příprava se už rozběhla. Do 10. ledna jsme měli poslat první kilometry, začínali jsme na pěti. Máme plán na běhání, každý týden se to bude stupňovat. V sobotu jsme navíc odehráli první přátelské utkání, proti poskládanému týmu Valašských Příkaz a Lipové jsme prohráli 3:5. Kostra soupeře byla složena z účastníka I. A třídy. Na první fotbal to od nás nebylo špatné.

Vloni jste touto dobu podstupovali přípravu na III. třídu. Liší se letos výrazně?

Určitě ano. Trenér se toho zhostil se vší vervou, kromě zmíněných běžeckých plánů máme na každý víkend něco nachystané – ať už to jsou tabaty, workouty. Zatím si to pochvalujeme. Od 16. do 18. února máme soustředění v Horní Bečvě, kde nás čekají tréninkové jednotky a dvě přípravná utkání. Týden před startem jara máme naplánovanou generálku.

Na podzim jste skončili třinácti, z pozice nováčka jste získali šest bodů. Co bude potřeba zlepšit, aby klapla záchrana?

Určitě koncovku, proměňování šancí a vstupy do poločasů. Během podzimu jsme inkasovali rychlý gól dva, pak jsme to dotahovali, což vždy bere více energie. Něco si řekneme, zůstaneme ale v kabině. Třikrát v sezoně jsme vedli, vždy z toho byly body.

Zároveň máte třetí nejhorší obranu v soutěži, v průměru to jsou více než tři góly na zápas. Co s tím?

Uteklo nám to hlavně se třemi dobrými týmy – s Luhačovicemi, Jaroslavicemi a Štípou jsme schytali debakly. (celkově 24 gólů – pozn. red.) Nebýt těchto výsledků, tak to nevypadá hrůzostrašné.

Změní se váš kádr na jaro?

Téměř zůstává stejný, pouze máme jednu posilu. Vrací se k nám náš bývalý hráč Petr Fojtů, který v minulosti hrál dorosteneckou ligu na Vsetíně. Teď byl dva roky v zahraniční. Hned v prvním utkání dal dva góly, věříme, že se mu bude dařit. Hraje jako záložník nebo útočník, góly potřebujeme. Je to vítaná posila.

Nikoho dalšího nehledáte?

Ani ne, budeme si to chtít uhrát sami. Obec je ráda, že máme mládežnické týmy, pak to budeme doplňovat dorostem a snažit se čerpat z vlastních řad. Když nám to na jaře nepůjde, tak se spadne, svět se nezboří. Pro záchranu však děláme maximum, i proto jsme začali přípravu brzy. Věřím, že entuziasmus neopadne.

Jaro jste začínal jako kapitán, během podzimu pásku na pár zápasů převzali i vaši spoluhráči. Jak to bude vypadat v další části sezony?

Uvidíme, kdo nejvíce natrénuje! (úsměv) Trenér rozhodne, kdo půjde příkladem. Budu se snažit, aby mi páska zůstala, i když mě to bude stát nějaký ten litr slivovice. (smích)

Jak si užíváte atmosféru okresního přeboru?

Pro nás je to něco nového, zájem okolo fotbalu se zvedl, návštěvnost de facto zdvojnásobila. Vidím to jako pozitivum. Děláme to pro fanoušky, kdyby nechodili, tak nás to ani nebaví.