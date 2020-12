„ S novou soutěž jsme se zpočátku seznamovali, i proto tři duely musely rozhodnout penalty a dva na ně prohráli. Po rozpačitém úvodu js e se ale postupně dostávali do tempa a začali soupeře přehrávat. Dali jsme 25 branek, měli jsme nejlepší útok a dostali jen šest branek, což je druhá nejlepší obrana v soutěži,“ těší oporu Lačnova Václava Mikloviče.

Se suverénem soutěže jste na úvod sezony prohráli po penaltách. Co ukázalo Jestřabí?

My jsme tam přijeli v deseti lidech. Nevyhovoval nám sobotní dopolední termín. V plné síle bychom soupeře určitě pokořili.

Máte vyloženého střelce?

Góly se rozložily. Začalo se dařit střelecky více hráčům, hlavně těm zkušeným. Karel Buček dal třeba v jednom zápase hattrick. Ve druhém zase na góly přihrál někomu jinému.

Šest inkasovaných branek je výbornou vizitkou obrany, v tomto ohledu jste drzí v soutěži. Jste spokojeni?

Ano. A to jsme nemohli využít služeb Kamila Krahulíka v defenzivě. Měli jsme tak dvě možnosti, buď to řešit z vlastních zdrojů nebo se podívat jinde. Do branky šel hráč z pole, který naposledy chytal v žácích. I přesto ctyřikrát udržel čisté konto, defenziva před ním pracovala na jedničku.

Jak se změnil kádr Lačnova pro novou soutěž?

Do sestavy se vrátil Petr Fojtů, který má zkušenosti ze Vsetína, dále z krajských soutěží také Ondřej Šarátek a v neposlední řadě Radek Rumánek. Navíc jsme do ofenzívy získali z Horní Lidče Marka Slánského a Jindřicha Surovce. Ti si postupně vybojovali základní sestavu a zvýšili konkurenci na jednotlivých postech.

V týmu je nyní veselo, když se zase daří. Je to tak?

Rozhodně! Daří se nám ve všech směrech. Získali jsme i finanční dotace na nákup nových dresů. Je nás 20 na soupisce a mnohdy jsme neměli ve starých sadách dostatek dresů. Nyní zbyde na každého (smích). Nakoupili jsme i vybavení pro mládež - dresy, míče, sítě na branky atd.

Jaké srovnání nabízí IV. třída v okresu Zlín a III. třída u nás na Vsetínsku?

Tady jsou čtyři mančafty, co mohou konkurovat. Jinak na Vsetínsku má III. třída vyšší kvalitu. My ale přechodu nelitujeme. Hlavně zde máme soupeře na menší dojezdovou vzdálenost. Chodili diváci nejenom proto, že se nám dařilo, ale máme tady derby s béčkem Klobouků, Smolinou nebo Tichovem. Také kvalita rozhodčích byla srovnatelná s těmi na Valašsku.

Cílem je postup. Zůstali byste nadále v OFS Zlín?

Ano, i v III. třídě bychom měli soupeře na lepší dojezdovost, než na Vsetínsku jezdit až za Valašské Meziříčí. Byly by zde další derby s Vysokým Polem nebo Drnovicemi. Věříme, že se nám na jaře podaří postup vykopat.

(mb, něm)