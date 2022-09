Milan Lakomý není jediným zkušeným plejerem v kádru Březůvek. Kvarteto dalších parťáků má přes 46 let. I to je jeden z důvodů, proč v týmu III. třídy i nadále zůstává. „Jsme taková stará škola. V neděli vždy nadáváme a chceme skončit, ve středu nám fotbal už zase chybí. Jednou s tím ale křápneme naposledy, přeci jen nejde hrát pořád,“ ví dobře.

Jak dlouho ještě hodláte nastupovat?

Končím už sedm roků, pokračovat jsem nechtěl ani teď. Zase jsem ale do toho šel, vždy se nechám ukecat. Pokud mi bude sloužit zdraví a nic mě nebude bolet, tak to vidím na tento podzim. Uvidíme, jaké to bude, až padne padesátka, co přes zimu.

Jak to ve vašich letech zvládáte?

Někdy je to lepší, někdy horší, přibývají zranění, zlobí paty. Záleží však také na tom, proti jakému mančaftu hrajeme, mužstva ze spodních pater tabulky jsou ještě přijatelná. I když jsou hokejová střídání, tak pro mě to tak neplatí – jakmile vystřídám, tak končím úplně, člověk ztuhne a pak už to nejde nastartovat.

Co na vaši fotbalovou dlouhověkost říkají doma?

Manželka je na to zvyklá. Syn hraje fotbal, takže buď já chodím na něj nebo on na mě, máme to tak provázané, doplňujeme se. Dvakrát jsme si dokonce spolu zahráli v přáteláku. Na soutěžní zápas to však už nevypadá – do divize se nedostanu a on do našich vod ještě mít nakročeno nebude.

O víkendu jste doma remizovali s Bohuslavicemi nad Vláří 3:3. Jaký to byl zápas?

Utkání bylo vyrovnané. Po poločase se hra rozkouskovala, na hřišti se začalo jiskřit. Vše vyvrcholilo potyčkou u branky, kdy padly dvě červené karty, oba týmy dohrávaly v deseti. Přišli jsme o gólmana, v závěru jsme vyrovnali na 3:3. Bod je zasloužený.

Proč došlo k červeným kartám?

Náš obránce metr před lajnou vykopával balon. Jak ho odkopl, tak dojíždějící útočník mu nevybíravě přejel přes nohy. Proudily emoce, seběhlo se tam více hráčů, pustil se do toho i náš brankář. Byl to fotbal se vším všudy. Rozhodčí si však pro takovou situaci šel od začátku – pouštěl zákroky, jaké se měly pískat a naopak.

Když se vrátíme k samotnému fotbalu, tak zkraje druhého poločasu jste prohrávali 1:3. Jak bylo těžké dotáhnout zápas k remíze?

Jakmile jsme snížili na 2:3, tak jsme věděli, že budou nervózní. Začali jsme mít více ze hry, oni se naopak zatáhli, nelepilo jim to, nešlo do nohy. Pořádně jsme ještě zamakali. Těsně před koncem zápasu nás faulovali před šestnáctkou, z přímáku jsme vyrovnali.

Byla i šance na výhru?

Do malého vápna jsme poslali dva balony. Střídající útočník to však bohužel nedokázal ideálně trefit hlavičkou, v podstatě byl i sám před gólmanem. Měl to však složité, nebyl sám, na zádech mu visel obránce.

Ze zápasu jste nakonec odešli s remízou. Všechny branky Březůvky jste vstřelil právě vy…

Původně jsem přitom ani nechtěl jít. Kluků však bylo málo, jsou po zraněních, na dovolených. Ve finále jsme to dokázali poskládat, sedlo si to. A že mi to vyšlo? Byl jsem uvolněný, svoji roli ale sehrálo i štěstí.

Jak jste už zmínil, poslední vaše trefa padla z přímáku. Patříte mezi obávané exekutory?

Zkoušíme to na tréninku, s jedním spoluhráčem se střídáme. Bohužel je však zraněný, šel jsem tam tak já. A podařilo se! První gól navíc také padl z přímáku. Dva takové góly se vám přihodí jednou za život. (se smíchem)