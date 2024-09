„Je to smutný pohled. Bohužel se s tím ale nedá nic dělat, vodě nikdo neporučí. Ve finále jde pouze o hřiště, není to lidská žádná katastrofa. Jen se tam chvíli nebude hrát. Hlavní je, že jsou všichni zdraví,“ myslí na to nejdůležitější trenér tamního SK Martin Kováč.

V Loukách se od letošní sezony hraje okresní přebor. V polovině září by se v této části Zlína spíše dalo uskutečnit vodní pólo.

Areál ve fotbalových Loukách. | Video: Se souhlasem Michala Nováka.

Z dostupných záběrů lze vypozorovat, že nad hladinou jsou pouze brankové konstrukce a část laviček. Téměř pod vodou je i tamní tradiční zábradlí podél pažitu.

„Takové záplavy nematuju, nikdy mě to takto neomezilo. Starší ročníky si budou pamatovat ročník 1997. Každopádně budeme muset hledat náhradní řešení. Věřím, že nám někdo vyhoví,“ doufá Kováč.

Areál ve fotbalových Loukách. | Video: Se souhlasem SK Louky.

Louky si podle Martina Kováče do konce září na domácím hřišti nezahrají. Pak bude záležet na dalších okolnostech.

„Nechci předbíhat. Netuším, jak voda ještě bude kulminovat. Pak zjistíme důsledky a situaci vyhodnotíme. Hrát by se tady mohlo přibližně za měsíc,“ odhaduje mladý trenér.

Loňský účastník I. B třídy skupiny B se po pěti odehraných kolech nachází na čtvrtém místě okresu. V sobotu by měl hostit Poteč.