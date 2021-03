„Protože ani v okrese se bez tréninků hrát nedá, a pokud vás chodí jenom pět, jde to znát i v zápase,“ říká hrající trenér Vysokého Pole Matěj Kořenek.

Jedenáctý tým okresního přeboru Zlínska absence trápily po celý nedohraný podzim. „Proto jsme byli skoro na sestupové pozici, což mě hrozně mrzí, jelikož tým rozhodně má na to, aby se pohyboval do šestého místa, akorát hráči nechodí,“ štve mladého devatenáctiletého kouče.

Ve Vysokém Poli je stejně jako v jiných týmech okresní soutěže klid. „Do ledna jsme prakticky nekopli do balonu. Jenom kdo chtěl, tak si šel sám individuálně alespoň zaběhat,“ říká Kořenek.

Přitom doufal, že by se situace ohledně pandemie koronaviru zlepšila a na jaře se mohlo zase začít hrát, což zatím nehrozí.

„Proto jsem zařídil alespoň v lednu nějaké fotbálky, bohužel přišlo další zpřísnění a opět jsme přestali, takže současné období bez fotbalu prožíváme stejně jako asi většina týmů v soutěži,“ uvedl Kořenek.

Mladý trenér, který pomáhá i u mládeže Fastavu Zlín, věří, že se sezona nějakým způsobem dohraje. Předčasný konec si na rozdíl od jiných kolegů nepřeje.

„Upřímně. Nevím, jak to berou ostatní kluci v týmu, ale já jsem pro jakýkoliv způsob dohrání soutěže. Fotbal mně dost chybí. Přece jenom takovou přestávku, co jsem ho začal hrát, nepamatuji,“ pronesl.

Vysoké Pole by přitom v případě restartu hrálo o udržení v okresním přeboru. V devíti podzimních kolech vyhrálo jenom třikrát a s devíti body je až jedenácté.

I proto lidé z klubu pracují na udržení stávajícího kádru, navíc řeší i příchod posil. „Pár hráčů se ozvalo, že už nechce pokračovat. Snad se nám podaří všechny kluky udržet a do nové sezony vstoupíme se silným týmem, co chce vyhrávat a bude se scházet v plném počtu,“ přeje si Kořenek.

Sám dlouhé volno vyplnil převážně výlety do přírody. „Moc jsem si to oblíbil,“ přiznává. V poslední době chodí i běhat, ale bez balonu u nohy ho to nebaví.

„Pohyb mám ale rád, potřebuji. Navíc nerad sedím na zadku a nic nedělám. Neříkám, že sem tam si neodpočinu u seriálu či filmu, ale nedokázal bych to dělat celé volno,“ dodává.

