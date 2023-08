Na konci srpna letošního roku udeřil znovu, po dlouhých 14 měsících, téměř roce a čtvrt. Už to však bylo pouze ve IV. třídě, kdy jeho mančaft jel na půdu Hřivínova Újezdu. Michal Minařík, který většinou nastupuje na stoperovi, pečetil vítězství 3:0.

„Podařilo se mi to po rohu, kdy mě tam kluci nechali stát samotného. Nějak se to ke mně odrazilo a hlavou jsem to dal,“ pousmál se při vzpomínce na páteční trefu.

Pro Minaříka a jeho parťáky to byl teprve druhý zápas v nové sezoně. Po posledních letech v krajské soutěži si myslel, že to půjde samo.

„Každý čeká, že automaticky budeme vyhrávat, upřímně jsme se však na výhry museli hodně nadřít, nebylo to vůbec lehké. Chtěl bych pochválit jak Hřivínův Újezd, tak i Dobrkovice, oba týmy nám způsobily problémy. Mohli jsme i inkasovat, máme však vynikajícího gólmana, který je nadprůměrný, z fleku by mohl chytat I. A třídu!“ vyzdvihuje zkušeného Josefa Vyorálka.

Že to nebude procházka růžovou zahradou poznali už hned na začátku. Stejně jako samotný 35letý obránce Velkého Ořechova.

„V této soutěži to bolí, na takové souboje nejsme zvyklí, hraje se tu agresivněji. Co není na fotbalovosti, to se přidává právě na důrazu. Není se moc na co dívat,“ říká upřímně.

Ve svých letech nepatří k těm nejstarším v nejnižších soutěžích. Sám přiznává, že ještě netuší, jak dlouho bude nastupovat.

„To je docela ve hvězdách,“ culí se. „Bude záležet, co mi dovolí zdraví. Pořád se ale chci hýbat, fotbalem žiju. Manželka je ze mě kolikrát nemocná,“ rozesměje se.

Ve Velkém Ořechově není pouze jedním z mnoha hráčů, má i důležitější pravomoce.

„Jsem členem výboru. Když někoho chceme získat, tak to obvolám, je to kvůli přestupům. Začali mi i říkat hrající manažer,“ vysvětluje pobaveně.

Michal Minařík měl tak své slovo při odchodu z vyšších soutěží. S mančaftem spadl z I. B třídy skupiny C, do okresu se už nepřihlásil.

„Byli jsme rozhodnutí, že půjdeme do nejnižší soutěže, vším do ní zapadáme, i věkem. Navíc netrénujeme tři čtyři roky, většina už má děti, není na to čas. Kolektiv je však super, bez něj by to ani nešlo,“ uvědomuje si zkušený obránce.

Reakce lidí na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Když jsme šli do I. B třídy, tak starší lidé byli naštvaní. Teď však hrajeme s místními týmy, všechny zápasy jsou skoro derby. Jsou i vyšší tržby, chodí větší návštěvy,“ těší Minaříka.

Loňský účastník krajské soutěže zatím se šesti body přebývá na druhém místě, o víkendu přivítá Mladcovou B, která v úvodních dvou zápasech měla celkem skóre 13:3.

Jak by to dopadlo, kdyby soutěž vyhráli?

„O tom jsme se zatím nebavili. Za sebe však říkám, že nikam se mi už postupovat a jezdit 50 kilometrů nechce. Něco jsme si už dokázali, více můžeme být s rodinou,“ uzavírá hrající manažer Velkého Ořechova Michal Minařík.