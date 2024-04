Martine, po 14 minutách jste vedli 4:0. Čím to, že jste měli tak skvělý úvod?

Do zápasu jsme vstupovali v poměrně „slátané“ sestavě. Trenér Pavel Löbb nás proto musel připravit na to, že budeme muset makat a nic nepodcenit, i když jsme hráli proti předposlednímu týmu v tabulce. To se nám také povedlo. Protější mužstvo nejspíš nečekalo, že na ně tak naletíme a pošleme jim tak čtyři rychlé branky.

Do utkání nastoupil právě i váš trenér pan Löbb. Jaké bylo s ním hrát soutěžní zápas? Dobírali jste si ho pak trochu v kabině?

Myslím, že můžu za celý tým říct, že jsme byli rádi, že se k tomu nechal Pavel zlomit a šel si to s námi za rozhodnutého stavu kopnout. V kabině po zápase panovala dobrá nálada a Pavel se terčem srandy nějak výrazně nestal. (úsměv)

Osobně jste v utkání vstřelil dva góly, druhým v zápase jste zvyšoval na 6:2. Pomýšlel jste na hattrick? Měl jste k němu blízko?

Ano, rozhodně jsem na něj pomýšlel. Zuby nehty jsem se snažil, abych tu třetí branku vstřelil, ale bohužel mi to tam za žádnou cenu už nechtělo padnout. (se smíchem) Budu doufat, že to v budoucnu prolomím!

Mezi dospělými v B-týmu Luhačovic nastupujete třetí sezonu. Jak se vám dařilo adaptovat a co pro vás osobně bylo nejtěžší?

Jelikož už od dorostu, i společně s mými vrstevníky, pravidelně trénujeme s A+B týmem, tak pro nás skok do mužského fotbalu nebyl tak velký šok a zvykalo se nám poměrně dobře. Trenéři i spoluhráči nám toho spoustu předali a určitě bychom bez nich nehráli tak, jak hrajeme teď.

V loňské sezoně jste však toho za béčko příliš neodehrál. Proč?

Bylo to kvůli tomu, že loňskou sezonu jsem ještě jako moji poslední působil v dorostu a bylo pro mě fyzicky i časově náročné stíhat zápasy obou kategorií. Mládežnické soutěže už mám nyní za sebou a budu rád, když za muže budu moct hrávat co nejvíc.

Pokukujete už trochu po áčku? Měl jste možnost trénovat nebo dokonce za něj odehrát nějaké zápasy?

Jak jsem již zmiňoval, tréninků se účastním už nějakou dobu, a co se zápasů týče, tak předminulý týden jsem měl možnost nastoupit na 20 minut proti Nevšové, což byl můj první start za A-tým. V budoucnu bych se do áčka určitě chtěl angažovat víc, ale momentálně mi to naprosto vyhovuje v béčku, kde bych chtěl nabrat zkušenosti a postupně se vykopat.

Jaké jsou vaše další fotbalové ambice – ať už v Luhačovicích, nebo někde jinde?

Mé fotbalové ambice jsou asi hrát co nejlépe a dosáhnout toho ideálně na půdě Luhačovic. Máme tady jak skvělou partu, tak i zázemí a nedokázal bych si představit působit někde jinde. Jsem rád, že zde můžu nadále hrát a vážím si toho, že se mnou klub počítá i do budoucna. (úsměv)