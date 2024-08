Na úvod získali bod se silnou Návojnou, se kterou obdrželi vyrovnávací gól v 89. minutě. Svěřenci nového trenéra Josefa Marka pak přidali vítězství na půdě Luhačovic B. V neděli si po poločasové remíze poradili s Jasennou 5:1.

„Hráli jsme stejně jako v úvodní půli, k tomu nám hodně pomohla soupeřova strana. V prvním poločase byl velký vítr a my to přímo měli proti němu, takže to bylo fyzicky náročnější. Míč měnil směr při výkopech od brankaře nebo i u přihrávek mezi hráči. Ve druhé půli jsme hráli po větru, takže to pro nás bylo výhodnější a chtěli jsme o to více vyhrát,“ vysvětlil Michal Šoman.

Hlavní slovo si během nedělního pozdního odpoledne vzal na starosti právě brzy 20letý borec. Ten se prosadil na konci úvodní půlhodiny, další branky nasázel v 69. a 89. minutě. Tu poslední vstřelil z pokutového kopu.

„Na penalty přitom určený nejsem. Lukáš Fiodor mi ji dopřál, protože jsem si na ni věřil. Chtěl, ať si vstřelím hattrick,“ poukázal na super gesto o dva roky zkušenějšího parťáka.

Tři góly v jednom zápase vstřelil v minulé sezoně proti Poteči. Teď za něj do kabiny bude muset donést pár litrů slivovice.

Pokud mu vydrží střelecký apetit, další ještě přinese. Kromě hattricku s Jasennou se prosadil také proti Návojné a Luhačovicím B.

„Nenazval bych to formou. Spíše jsem se mentálně zotavil a nastavil na to, abych proměňoval šance, které máme. A využil každého momentu, kdy můžeme dát gól,“ vylíčil Šoman výborný individuální start.

Slopné v letošních třech utkáních vstřelilo třináct gólů. Kromě Michala Šomana se přitom prosadili už jen dva borci – další pětigólový Martin Váňa a autor tří branek Lukáš Fiodor.

„Hecování spíše probíhá mezi mnou a Lukášem. Není to kvůli gólům, ale skrze výhru. Jak už jsem zmínil, každý táhneme za jeden provaz a o žádných narážkách (na tři střelce) jsem zatím neslyšel. Zbytek týmu je určitě vděčný za to, když ty šance proměníme a vyhrajeme!“

19letý fotbalista v ročníku 2023/2024 vstřelil 10 gólů, letos už má na kontě polovinu. Nabízí se otázka, zda eviduje poptávku dalších mančaftů.

„Zájem z jiných klubů byl a je, ale zatím jsem ve Slopném rád. Mám tam své mladší obecenstvo a lidi v týmu, se kterýma mě baví hrát a časově je to i momentálně vyhovující. Nabídky samozřejmě přijímám a uvažuji nad nimi, pokud se mi líbí,“ dodal Šoman.