Ten se konal v areálu fotbalového hřiště ve Štítné nad Vláří. Při prosincové akci se samozřejmě dodržovala všechna aktuální vládní nařízení i přísná hygienická opatření.

Kdy se ve Štítné nad Vláří poprvé konal brankářský minikemp?

22. prosince 2018. Takže na konci minulého roku jsme pořádali jeho 3. ročník. V 1. ročníku v roce 2018 se ho zúčastnilo 22 brankářů, ve 2. ročníku v roce 2019 trénovalo v minikempu 26 brankářů a ve 3. ročníku v roce 2020 jsme měli přihlášených 30 brankářů.

Na konci minulého roku jste ale museli kvůli vládním omezením minikemp redukovat?

Abychom dodrželi všechna opatření, tak se konal v improvizovaných podmínkách. Trénovalo se ve třech rozdělených skupinách. Celkem se ho z 30 přihlášených zúčastnilo jenom 10 brankářů z nejbližšího okolí. Po redukcích tak byl v sobotu 19. prosince dopoledne od 9 hodin trénink pěti starších žáků a od 11 hodin trénovali tři mladší žáci. V neděli 20. prosince si od 14 hodin zatrénovali 2 muži. Protože klasický model minikempu byl změněný a účast výrazně omezená, tak jsem všechny tréninky vedl jenom já.

Jak vypadal v letech 2018 a 2019 průběh minikempů ve Štítné nad Vláří?

Po zahájení dostali všichni brankáři veškeré informace. Pak byli rozdělení podle věkových kategorií. V roce 2018 po prvním ranním tréninku následoval oběd, pak krátká přistávka a po ní beseda s trenérem brankářů Fastavu Zlín Martinem Juřičkou. Ten všechny přítomné seznámil, jak pracují brankáři v profesionálním fotbale. V roce 2019 byla po obědě beseda s fyzioterapeutem Martinem Kiedroněm z Regionální fotbalové Akademie z Karviné. Ten vedl debatu na téma, jak se o sebe starat, jaká dělat cvičení a jak to funguje v Regionální fotbalové Akademii Moravskoslezského kraje. Obě besedy měly pozitivní ohlas. Proto je škoda, že se v prosinci kvůli restrikcím nemohla konat beseda s trenéry Patrikem Timčákem a Tomášem Pláškem z Fit§core. Také oni měli připravená zajímavá povídání.

Besedami však minikempy nekončily?

Po besedách byl druhý trénink. Při něm se v jednotlivých kategoriích trenéři prostřídali. A na závěr druhého tréninku se v každé kategorii konaly soutěže o připravené ceny. V roce 2019 po druhém tréninku v tělocvičně ve Štítné nad Vláří fyzioterapeut Martin Kiedroň ještě předváděl cvičení pro všechny partie těla. Trenéři brankářů všechny gólmany při tomto cvičení korigovali.

Jak takové setkání gólmanů na Valašsku končilo?

Po následné svačině bylo shrnutí celého minikempu, vyhlášení soutěží, předání cen. Všichni brankáři také dostali na památku upomínkové předměty.

Kdo se může zajímavých a poučných tréninků zúčastnit?

Všichni, kdo mají zájem. Za normálních okolností jsou brankáři rozdělení do kategorie mužů, dorostu, starších žáků, mladších žáků a starší přípravky.

Kteří trenéři se v minikempech doposud představili?

Otakar Novák a Martin Juřička z Fastavu Zlín, Lukáš Paleček a Jiří Adamuška z Třince, Ondřej Prepsl z Regionální fotbalové Akademie Ostrava, Jiří Hlaváč z Regionální fotbalové Akademie Plzeň, Michal Žlab z Bílovce, Daniel Kostka z MFK Dubnica nad Váhom, já jsem zastupoval Regionální fotbalovou Akademii Karviná. Ve druhém kempu byl také fyzioterapeut Regionální fotbalové Akademie Karviná Martin Kiedroň. V roce 2020 jsme měli pozvané trenéry Fit§core.

Na co se trenéři v minikempech zaměřili?

Na pohybovou činnost, práci nohama a techniku chytání brankářů. Samozřejmě chtěli, aby se všichni brankáři při trénincích hlavně bavili a měli zážitek ze všeho, co se ve Štítné nad Vláří při minikempech dělo.

Jak brankáři spolupracovali?

Na výbornou. Všichni byli zodpovědní. Všechno probíhalo hladce a bez problémů.

Kteří zajímaví brankáři se zatím minikempů zúčastnili?

Z kategorie mužů a dorostu to byli Adam Rišica z Kateřinic, Michal Marcaník ze Štítné nad Vláří, René Frohlich z Valašského Meziříčí, Michael Gergela z Baníku Ostrava, Martin Masař z Dolní Lhoty, Michal Vaško z Valašských Klobouk, Brumovjan Josef Struhař, Michal Machala z Bojkovic a Viktor De Gano ze Vsetína.

Kdo z nich byl v nejlepší formě?

Adam Řišica z Kateřinic a Michael Gergela z Baníku Ostrava. Také v mladších kategoriích se v dobré formě jevilo několik šikovných mladých gólmanů. Ti ale ještě mají všechno před sebou.

Kdo se ještě podílel na pořádání a průběhu minikempů?

Moravskoslezská Brankářská Akademie, TJ Štítná nad Vláří, ZŠ Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří, obec Štítná nad Vláří a fotograf Radek Holík. Dále pak některé ligové kluby, několik sponzorů a brankáři, kteří přispěli jakoukoliv formou. Hodně nám pomáhala také pani Anna Zvoníčková, která se starala o stravovací a pitný režim.

Kdy plánujete další brankářský minikemp ve Štítné nad Vláří?

Pokud to situace dovolí, tak v prosinci 2021. V podobném termínu jako v minulých letech a to těsné před vánočními svátky. Ovšem pokud to bude možné, tak Moravskoslezská Brankářská Akademie bude od jara organizovat brankářské tréninky pro kategorie U9 až po U19. Termíny a místa tréninků budou zveřejňovány na webových stránkách www.brankarskaakademie.cz.