Důvod? Nespokojenost s řešením a především tresty v případě napadení své osoby fanouškem hostů. Podle sudího Jägera šlo o nekompetentní rozhodnutí, jež plivlo „všem“ sudím do tváře! „Potřebujeme hlavně bezpečnost a ochranu pro rozhodčí,“ má jasno.

Pojďme od začátku. Co se vlastně v Jasenné stalo?

V tomto utkání bylo pro fanouška kopané snad úplně vše. Padlo hodně branek, vyloučení a nakonec bohužel i napadení mé osoby při odchodu do kabin po utkání. Veškerou nervozitu a napětí po utkání dala podnět vyrovnávající branka v nastavené době hry.

Byl to vás nejhorší zážitek ve fotbale?

Ne, nebyl. Do inkriminované minuty, kdy byli v jedné situaci vyloučeni hráči obou družstev, to bylo naprosto standardní utkání našich soutěží. Nechyběli osobní souboje, pěkné akce, po kterých padaly branky, ale i kritiky proti rozhodčímu, po kterém byla udělena první červená karta pro hostujícího kapitána.

Vnímáte, že se situace nejen ve fotbale, ale v celé společnosti zhoršuje, incidentů přibývá? Co s tím?

Ano, máte pravdu. Přibývá všeobecné agresivity na fotbalových trávnících a je potřeba s tím něco dělat, je třeba navýšení trestů pro hříšníky, o to mi tu teď hlavně jde! Protože mladí a začínající rozhodčí se necítí bezpečně!! Proto tu je stále nedostatek rozhodčích, a když někdo začne a zkusí to, tak ihned po pár utkáních skončí. Potřebujeme hlavně bezpečnost a ochranu pro rozhodčí.

Na incident jste reagoval otevřeným dopisem, který jste rozeslal kolegům, nadřízeným. Nebylo to prohlášení unáhlené?

Bylo to unáhlené, zpětně toho lituji, ale bylo potřeba něco podniknout. S nadřízenými jsem to měl konzultovat dříve. Dneska bych postupoval jinak.…

Na Zlínsku hrozila „stávka“ fotbalových sudích! Svaz vše řeší

S jednáním komise a svazu ve vašem případě inzultace jste ale spokojený nebyl, že?Je to tak. Po zveřejnění páteční úřední zprávy jsem si myslel, že se případ mého napadení neřeší, proto jsem podstoupil tyto kroky. Věřím, že odborné komise případ prošetří a padnou patřičné tresty a do budoucna se bude jednat stejně.

O víkendu nakonec budou pískat všichni sudí, včetně těch, co na základě vašeho otevřeného dopisu poslali omluvenku. Je to dobře?

To jestli budou všichni rozhodčí OFS řídit o víkendu utkání stále není jisté. Vše se řeší s Komisí rozhodčích. Pokud budou rozdány adekvátní tresty všem viníkům, tak ano, jinak nikoliv. Ale uvědomuji si, že jsem zároveň tímto krokem nadělal spoustu starostí obsazovacímu úseku.

Disciplinární komise vás také předvolá. Půjdete?

Na pozvání Disciplinární komise jsem reagoval omluvou. Nemůžu jít z pracovních důvodů, ale určitě se zúčastním jednání Komise rozhodčích 11. října, kde jsme pozváni všichni rozhodčí toho utkání k projednání náležitostí. Podrobně vysvětlíme veškeré detaily a ochotně odpovíme na všechny otázky členů Komise rozhodčích.

Prý jste také v zápise chyboval…Souhlasíte?

Ano, napsal jsem tam, že pořadatelská služba byla dobře zajištěna, což nemůže být pravdou, když nezajistili zdárný odchod rozhodčích do kabin.

Jste připraven i na trest, nebo si nedokážete představit, že byste teď ještě nemohl pískat?

Jsem připraven. Budu s pokorou čekat na vynesení trestu.

Nemáte strach i z nějakého trestu od etické komise? Vaše jednání mohlo znevážit jméno fotbalu …

Ne.

Otevřený dopis inzultovaného rozhodčího Jiřího Jägera

Pokud byste dostal nějaký trest, zvažoval byste třeba přesun do jiného okresu, kraje?Ne.

Nemáte chuť s pískáním seknout po tomto incidentu? Budete pokračovat?

Vůbec ne, chci nadále pokračovat a posunovat se dál.

Omluvil se vám ten, co vás napadl nebo někdo ze Štípy?

Bohužel zatím ne.

Co na incident říkala rodina, kamarádi, spolupracovníci? Nemají o vás strach?

Rodina o tom moc neví. Přítelkyni jsem něco sdělil, viz odkaz na článek ve Zlínském deníku, jinak nic netušila. Samozřejmě má o mě určitě strach, ale řekl jsem jí, že se nemusí být. Kamarádi a kolegové se mě ptali co a jak se stalo. Dokud to ale není uzavřené, nijak zvlášť jsem to neřešil.

Jaké byly reakce kolegů rozhodčí? Ozvali se vám třeba zástupci klubů?

Mnozí kolegové mě podpořili a souhlasili s mým názorem, lidé z žádného klubu se mi ale neozvali.