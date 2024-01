Pane trenére, za chvíli máme konec ledna, do začátku jara zbývají dva měsíce. Jak v současnosti u vás probíhá zimní příprava?

Chodíme hrávat fotbal na umělku, zapojili jsme do toho i běhání. Sice máme možnost tělocvičny, při tomto počasí ale jsme venku. Scházíme se jednou týdně, směřujeme to na víkend, pátek, nebo neděli. Chlapi přeci jen jezdí do práce.