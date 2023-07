Na žhavé kandidáty na triumf by je tipoval jen málokdo, vždyť o sezonu dříve skončili na osmém místě. „Až takové ambice jsme popravdě neměli,“ připouští 51letý trenér úspěšného mančaftu. „Chtěli jsme však hrát o přední příčky, být do třetího místa,“ dodává Pacík jedním dechem.

Co se změnilo oproti loňské sezoně, ve které jste byli blíže sestupu než postupu?

Omladili jsme tým, přišli k nám hráči, kteří v Nedašově hráli za dorost. Tito mladí ogaři jsou už docela vyhraní, mají 17, 18 roků. Trochu jsme to sladili, dali do kupy. Měli jsme dobrou partii 20 lidí. Vše nám dobře vyšlo.

Většinu sezony jste byli na čele soutěže. Závěr byl přesto hektický, že?

Ve čtvrtém kole jsme se dostali na první místo. Když jsme pak jeli ven, tak každý se na nás chtěl vytáhnout, pořád jsme tzv. museli. Na konci jara mi pár lidí odjelo, měl jsem zraněné hráče. Prohráli jsme v Lačnově a pak i v Šanově, trochu jsme si to zkomplikovali. V posledním zápase jsme to museli vzít na sebe.

Dolehl na vás tlak?

Určitě ano, jaro od nás nebylo tak suverénní. Doháněla nás Rokytnice, která vždy zároveň klopýtla s námi. Naštěstí nám to vycházelo.

Titul jste získali až v závěrečném kole…

Rokytnice hrála poslední zápas už v pátek, vyhrála ho. My pak absolvovali závěrečné utkání celé soutěže. Znovu na nás byla tíha okamžiku. Březůvky jsou navíc kvalitní mančaft. Když však potřebujeme předvést výkon, tak právě proti výbornému soupeři, u těch slabších se nabízí podcenění. V zápase jsme brzy dali dva góly, měli jsme ho ve své moci. Oslavy pak byly obrovské! (úsměv)

Po zápase s Březůvkami jste převzali pohár a medaile. Jak jste to prožívali?

Bylo to hodně emotivní! Pohár se předával už za mých mladých let, medaile nás však úplně dostaly, nechápali jsme to. (úsměv) Ogaři si to však za celý rok a dřinu zaslouží. Večer jsme si zdárně užili. (se smíchem)

Vaše obec má přibližně 750 obyvatel. Je to velká událost?

Řeší se to hodně, věřím, že naší dědině jsme udělali velkou radost, do okresu se nepostupuje každý rok. Pět let zpátky jsme z něj spadli, byla tady trochu krize, neměli jsme ani trenéra. Bylo to uvadlé, dokonce se přemýšlelo, že by se s fotbalem tady skončilo. Nemohl jsem však překousnout, že by u nás nebyl. I proto jsem se do toho dal. Od té doby se to začalo pilovat.

Jak se po vítězství v soutěži řešilo, zda do okresu nastoupíte?

Jasno hned nebylo. Domluvili jsme se, že po posledním zápase, který nás vrátil na první místo, si sedneme. Po utkání jsme se o postupu bavili, každý z hráčů k tomu řekl svůj názor. Tři čtvrtiny hráčů chtěly jít nahoru, zbývající třetině se tam moc nechtělo. Ještě ten večer jsme rozhodli, že do okresu půjdeme!

Nová sezona začíná už v srpnu. Jak se změní váš kádr?

Přál bych si co nejméně odchodů, neměl by nastat žádný. S tímto kádrem bychom chtěli pokračovat. Maximálně se budeme poohlížet po útočníkovi, ti dobří nám v průběhu sezony nebo i minulém roce odešli. Nějakého snajpra bychom potřebovali. Na příchod budeme apelovat. Moc branek jsme totiž v sezoně nedali. (48 gólů ve 22 zápasech)

Když se fanoušci podívají na váš kádr, tak je relativně mladý…

Ano, je to tak, máme tu hodně kluků, kteří mají od 17 do 22 let. Celkově je to omlazené. Samozřejmě to ale drží ti zkušenější hráči, další starší nepotřebujeme. Věřím, že to bude fungovat.

Nedašova Lhota je relativně daleko od Zlína, na kraji okresu. Bude problém ohledně cestování?

Několikrát nás čeká cestování ke Zlínu, to je pravda. Máme tu však také Luhačovice B, Slopné, což je náš region. Už navíc máme zažité, že se pobere čtyř pět aut, v tomto problém není. Vždy to klapne.