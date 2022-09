Nevydařený nedělní duel jim skutečně prospěl. Co se od té doby u nováčka soutěže přihodilo? „Pomohl nám výborný středeční trénink, byla na něm vysoká účast,“ cení si 18letý borec přístupu svého mančaftu.

Faktorů sjednání pořádku v kabině však bylo více. Svoji roli sehrál také lodivod lavičky loňského vítěze III. A třídy Jaroslav Novotný. „Před zápasem s Luhačovicemi „B“ k nám pronesl výbornou motivační řeč. Namotivoval nás slovy, ať si nehrajeme na frajírky a pouze předvádíme to, co máme,“ nechal Eichner nahlédnout pod pokličku.

Paseky navíc den před pátečním střetnutím zaregistrovaly ještě nedávného trenéra Lužkovic (I. B třída skupina B) Petra Poláška, který odehrál poslední půlhodinu duelu.

Vše tak vypadalo na správné cestě. Hned v šesté minutě zaúřadoval Smrčka, v závěru poločasu se prosadil Kabourek. „Oproti minulému zápasu v Jasenné u nás nastalo obrovské zlepšení,“ pochvaluje si někdejší mládežník zlínských fotbalistů.

Domácí po poločase vedli 2:0, měli nakročeno k třetímu vítězství v sezoně. V úvodní desetiminutovce druhé půle dokonce kopali pokutový kop.

Patrik Hlobil ovšem neproměnil, zamířil pouze do středu branky. Hostující gólman Piják jeho pokus stačil vyrazit. „Doufal jsem, že přijde pojistka v podobě třetího gólu, bohužel se tak nestalo. Je to však náš nejlepší exekutor, uvidíme, jestli si na penalty dále bude věřit. Pokud ano, ať klidně na ně jde znovu,“ nezatracuje David Eichner svého zkušenějšího parťáka.

Luhačovice po této situaci ožily a necelou půl hodinu před koncem zápasu snížily na rozdíl jediné branky. Více však už nezvládly, Paseky tak nakonec zvítězily 2:1. „Naštěstí jsme to ustáli i bez té penalty. Jsme hodně rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce, v tabulce máme další tři body. Jedeme dál!“

Podíl na výhře má i mladý brankář, který se vyznamenal proti zkušenému Jelínkovi. „Párkrát mi pořádně zatavil,“ pousmál se. „Když běžel sám na branku, tak jsem si úplně nebyl jistý, jak to dopadne. Naštěstí to napálil přímo do mě, měl jsem štěstí. Jednoznačně to ale ještě má v noze,“ chválí současného trenéra prvoligového Zlína.

„Je to výborný borec, férový chlap. V trenérské pozici Zlína mu přeji jen to nejlepší,“ uzavírá 18letý mladík.