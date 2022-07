Po dvouměsíční stáži obdržel na Tchaj-wan roční vízum. Během této doby se pídil i po svém oblíbeném fotbale. „Přes sociální skupiny jsem si našel fotbalové týmy – nejprve to byla kamarádská liga, pak jsem se dostal i do té první. Byl to úplně jiný svět,“ vypráví 30letý borec.

V čem konkrétně?

Specifika měl celý zahraniční pobyt, v Česku určité věci nezažijete. V lize jsem nastupoval za tým, ve kterém působilo deset národností. Každý z nás do kabiny přinášel něco svého, nového. Komunikace pak samozřejmě byla úplně odlišná.

Co fotbal samotný?

Moc mě tam bavil! Dvakrát týdně probíhaly intenzivní tréninky, zápasy byly ve vysokém tempu. V té době jsem měl nejlepší fyzičku v životě. Docela na ni dbali.

Jak byste popsal tamní fotbalisty?

Asiati jsou rychlí kluci, je třeba jim stíhat. Mají také skvělou techniku. Na druhou stranu nejsou tak takticky založení jak my Evropané. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale při řešení situací úplně nevyužívají selský rozum. To, co máme třeba my Češi.

Od vašeho působení na Tchaj-wanu už uplynul nějaký čas. Nyní jste oporou Návojné. V uplynulé sezoně jste se společně se Stanislavem Kúdelou z Dolní Lhoty stal nejlepším střelcem okresu. Oba jste nastříleli 31 branek…

Už mi to tam padalo o sezonu dříve, tehdy se však hrálo pouze na podzim. (Ondřej Šebák v 5 zápasech vstřelil 8 branek – pozn. red.) Za předloňské i loňské branky především děkuji spoluhráčům, mám od nich výborný servis. Po uplynulém podzimu jsem se navíc s nimi vsadil, že pokud nedám 30 gólů, tak jim dlužím bečku piva. (se smíchem)

Více se vám dařilo na jaře, vstřelil jste 18 gólů…

A to jsem ještě na jaře měl slabší rozjezd. I výkonnostně. Taky jsem si za to v kabině i okolí něco vyslechl. (úsměv) Na začátku jara jsem se na své výkony hodně soustředil, paradoxně mi to ale nešlo, byl jsem svázaný. Postupem jara jsem měl čistou hlavu, i díky tomu mi to tam více padalo. Celkově se dařilo celému týmu.

Sledoval jste v závěru sezony tabulku střelců?

Poslední dva týdny jsem to hodně slyšel v kabině i celé Návojné. Především to sledovali spoluhráči, střelecké dostihy se Standou Kúdelou z Dolní Lhoty pak srovnávali. Osobně jsem především cílil na zmíněnou metu 30 branek.

Měl jste po sezoně nabídky na odchod?

O nějakém zájmu jsem slyšel, pro mě osobně to ale byla bezpředmětná otázka. V Návojné máme skvělou partou, prostředí okolo fotbalu je výborné. Nemám důvod pomýšlet na přestup. Pro mě je důležitý být tam, kde mě fotbal baví.

S Návojnou jste skončili sedmí. Jaká to byla sezona pro mužstvo?

Podzimní část neproběhla tak, jak jsme si představovali. Měli jsme období, kdy jsme nedávali góly a nebodovali. Na jaře jsme už hráli koukatelnější fotbal, pramenil z toho i větší počet bodů. Nálada v týmu pak byla hodně dobrá, což se projevovalo i v dalších zápasech. V některých utkáních jsme soupeře válcovali.

Doma jste i vysoko porazili do té doby neporažené Slušovice „B“ 5:1..

Dost nám pomohla i vzpomínka na podzimní venkovní zápas – dojeli jsme tam ve dvanácti lidech, nakonec jsme remizovali 1:1. Předvedli jsme tam neskutečně bojovný výkon, který jsem u našeho týmu nikdy neviděl. Teď to na jaře proti nim byl náš nejlepší zápas sezony. Slušovice asi dojely dost namistrované, částečně nás podcenily. Dobře jsme na ně vletěli, od první minuty jsme hráli výborně. Hlavně jsme proměňovali šance.

Odpovídá konečné sedmé místo vašim možnostem?

Jsem přesvědčený, že kdybychom každý zápas hráli v plné sestavě, tak máme i na první trojku. Vinou různých zranění jsme ale neustále museli lepit sestavu. Zároveň jsem si vědom, že stejné komplikace řeší hodně mančaftů v soutěži.

Působil jste v akademii Slovácka nebo Kunovicích. Jak jste se dostal do Návojné?

V Návojné mám část rodiny. Především za to ale můžou „skauti“ a hráči Návojné Kuba a Martin Bělaškovi, kteří se mě zeptali, jestli bych sem nechtěl jít hrát. A já šel.