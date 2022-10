Hosté z Návojné naopak byli blízko čelu tabulky, měli stejně bodů jako dosud neporažená Štípa.

Vypadalo to tak na jednoznačný duel.

Také byl.

Ale zcela z opačné strany.

„Předváděli jsme pohledný kombinační fotbal, vytvořili jsme si spoustu šancí. Hráli jsme až do konce, výsledek mohl být ještě vyšší. Hostům velmi rychle doházely síly, nikoho ani neměli na střídání,“ poukázal Martin Horáček na prázdnou lavičku Návojné.

OP: Luhačovice „B“ rozdrtily Návojnou 10:1. Mužstva Pasek a Újezdu měla dvojboj

Lázenští to skutečně rozjeli ve velkém stylu – po 31 minutách vedli 5:0, po necelé hodině hry dokonce osmibrankovým rozdílem. „Zda někdo myslel na desítuy? To nedokážu posoudit. Pokud však máte takto dobře rozehraný zápas, tak pochopitelně chcete dát co nejvíce gólů,“ nastínil zkušený fotbalista.

Desítka do branky Návojné skutečně padla. Z poloviny se na tom podílel Horáček, právě jehož pátá trefa v zápase poslala domácí do vedení 8:0. „Všechno se to krásně sešlo – byla tam penalta, dorážka, hlava, levá i pravá noha. Prostě to tam padalo,“ smál se borec, který si tímto počinem vylepšil osobní rekord v jednom zápase o dvě trefy. „Tuším, že to tak už i zůstane,“ culí se dále 42letý harcovník.

Střelecká nadílka Martina Horáčka klidně mohla být ještě vyšší, ze hřiště totiž odešel pouhých devět minut po své poslední trefě. Do konce zápasu ještě zbývalo více než dvacet minut. „Kvůli bolavým zádům jsem do utkání původně ani nechtěl nastoupit, střídání tak bylo plánované. Lavička navíc byla plná mladých natěšených vlčáků,“ poukázal se smíchem na dravé a talentované naděje rezervního týmu Luhačovic. „V nejlepším se navíc má přestat, už těch pět gólů pro mě byl dostatečný šok!“

Jako jeden z pěti domácích hráčů základní sestavy nebyl napomenut žlutým kartónkem, jeho parťák Jiří Dobeš navíc po dvou kartách musel opustit hřiště. Rovněž soupeř si vysloužil pět žlutých karet. „Na okresní poměry se hrálo celkem korektně, většina karet byla za „řeči“, což je takový smutný až úsměvný kolorit,“ přibližuje Horáček.

Sám měl ovšem jinou „hlavu starostí“. Jak u něj bude probíhat zápisné. „Upřímně nevím, zda pět gólů máme v našem sazebníku. Pokud to tam není, nějaká dobrá duše to tam určitě doplní,“ usmívá se.

Martin Horáček nastupuje za „B“ Luhačovic, od prvního týmu má v tomto ohledu odstup. A vzhlíží k jedné metě. „Aktuálně čekám na jaro, kdy bych si v jednom týmu chtěl zahrát se synem. Pak uvidíme, co bude dále,“ uzavírá pětigólový hrdina víkendového střetnutí.