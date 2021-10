Potřetí v kariéře slavil tři branky v jednom zápase. 23letý ofenzivní univerzál slušovického „B-mužstva“ Jan Večeřa během uplynulé neděle pomohl k jednoznačné výhře svého mužstva proti Pozlovicím, které při vítězství 7:1 dorazil trefami mezi 64. a 90. minutou.

Jan Večeřa (napravo v modrém) potřetí v kariéře vstřelil hattrick. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„U úvodní branky jsem si převzal nahrávku prvním dotykem do vápna a tím druhým přehodil brankáře. Druhý gól padl z brejku, kdy jsem prostřelil brankaře hostí pod břevno. Třetí trefu mně daroval Luďa Lošťák do prázdné branky. Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat,“ chválí Večeřa o 14 let zkušenějšího parťáka, díky kterému úspěšně dovršil hattrick.