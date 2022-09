„Rozhodl první poločas. Měli jsme dobrý nástup, vypracovali si dost gólovek, z toho jsme tři proměnili. Do druhého jsme šli s tím, že výsledek musíme udržet. Nemáme nejmladší tým, věděli jsme, že nás mužstvo Louk předčí a uběhá. To se taky potvrdilo. Šance neproměnili, my jsme také ještě něco měli. Jsme rádi za tři body z venku,“ radoval se 36letý Sklenář, který naposledy nastupoval v třetiligovém Uherském Brodu.