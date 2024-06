Objektiv Jana Zahnaše: Paseky udolaly Kašavu a oslavily postup do I. B třídy

FOTOGALERIE/ Chtěli rozhodnout hned v neděli, bez ohledu na výsledek Štípy. Fotbalisté Pasek to nakonec dokázali, na půdě silné Kašavy zvítězili 3:2, čímž si zajistili vstupenku do příštího ročníku I. B třídy. Během tří let tak ovládli III. třídu, teď i okresní přebor. Štípa navíc doma překvapivě podlehla Újezdu.

Jaroslav Novotný hodnotí vítězství nad Kašavou a postup do I. B třídy. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš