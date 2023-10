FOTOGALERIE/ Paseky jsou blízko k přezimování na první příčce OP. Svěřenci Jaroslava Novotného si v neděli odpoledne poradili se spolufavoritem soutěže ze Štípy, na hřišti soupeře zvítězili 2:0. Do konce podzimu zbývají dvě kola.

Ze zápasu Štípy s Pasekami. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Okresní přebor, 11. kolo

Matěj Velev, vedoucí Štípy: „Do utkání jsme vstoupili s vědomím jeho důležitosti a také kvality soupeře ze zlínských Pasek. Ještě než utkání začalo, bylo vidět, že oba celky jsou plné motivace a fotbalové chuti utkat se o čelní příčky okresního přeboru. V podstatě ihned první akcí hostující Paseky ohrozily domácí svatyni, kdy náš brankář Křížek technickou střelu jen konečky prstů vytěsnil na rohový kop, po kterém se nám změnil celkový taktický plán, protože hosté svůj rohový kop využili nejlépe, jak mohli a radovali se z vedení 0:1 ve druhé minutě utkání. V podstatě než jsme se stihli rozkoukat, již jsme byli v pozici dotahujícího celku proti silnému soupeři z první příčky tabulky, který se pyšní prvotřídní obranou, což v dalším průběhu utkání bylo znát, protože naše snahy o vyrovnání kompletně selhaly. A to i přes naší územní a střeleckou převahu. Nicméně všichni naši hráči na hřišti nechali maximum a nezbývá než sportovně pogratulovat k vítězství 0:2 efektivnějším Pasekám. Zápas sledovalo 300 diváků a atmosféra byla perfektní.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Jsme rádi, že naše série bez ztráty bodu neskončila ani ve Štípě. Hned ve druhé minutě jsme vstřelili gól ze standardky, domácí tím byli trochu zaskočeni, nečekali to. Na druhou stranu je to asi úplně nerozhodilo. Soupeř pak ukázal kvalitu, dobré věci, kvalitně jsme však bránili. Dvakrát nás i zachránila tyčka, měli jsme štěstí. Štípa to v závěru otevřela, měli jsme brejk, po kterém byl faul a penalta, tu jsme proměnili. K zápasu jsme přistoupili dobře, i díky tomu jsme zvítězili. Kluci tam měli hodně kamarádů, chtěli se předvést a porazit je, což se povedlo. Hrálo se před skvělou atmosférou, na okres to byla velice dobrá návštěva, kterou podpořili i naši fanoušci. I po této výhře jsme zatím v klidu, stále ještě nejsme v půlce sezony. Jaro bude těžké, o to jsem přesvědčený!“

Branky: 2. Cetkovský, 80. Zedník (pen.) Diváci: 300.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

