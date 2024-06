FOTOGALERIE/ Sezonu snů zakončili dalším domácím vítězstvím, nad silným mančaftem zvítězili 3:0. Svěřenci Jaroslava Novotného tak na své umělce v letošní sezoně získali 37 bodů se skóre 51:4, k dvanácti výhrám přidali jednu remízu. Na Štípu nakonec měli šestibodový náskok.

Sobotní zápas Pasek s Návojnou. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Okresní přebor, 26. kolo

SK ZLÍN 1931 – NÁVOJNÁ 3:0 (1:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Ohlas přineseme během nedělního dne.“

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Do Pasek jsme přijeli v oslabené sestavě, zranění hráči absentovali. Ke vší úctě a respektu k mančaftu tak vypadala i naše hra. Domácí měli snad devadesát procent držení míče, obehrávali si to. Předvedli dominantní výkon. My se především snažili nedostat moc gólů, víceméně jsme jen bránili, zápasu nenahrávalo ani počasí. Navíc jsme nastoupili na zdejší umělce, která je už v hrozném stavu, po zápase jsme měli krvavé nohy, palce. Paseky za zápas vystřelily čtyřikrát na bránu, vstřelily z toho tři góly, my jejich branku ohrozili jen jednou. Utkání bylo bez soubojů, s vidinou toho, že už není o co hrát.“

Branky: 7. Zedník, 63. a 86. Novosad.